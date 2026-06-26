Rektor till Njudungsgymnasiet
Höglandsförbundet, Njudungsgymnasiet / Pedagogchefsjobb / Vetlanda Visa alla pedagogchefsjobb i Vetlanda
2026-06-26
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Höglandsförbundet – Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
Inom Höglandsförbundet finns även Höglandets utbildningssamverkan som idag består av Höglandsgymnasiet med skolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Totalt är vi ca 550 medarbetare som arbetar för att våra ca. 3000 elever ska få en utbildning av hög kvalitet som rustar dem för framtiden i arbetslivet eller i fortsatta studier. Sommaren 2026 ansluter även Höglandets vuxenutbildningar som kommer att finnas i Sävsjö, Eksjö och Nässjö.
1 plats(er).
Har du erfarenhet av att leda medarbetare och skapa förutsättningar för utveckling och goda resultat? Är du en trygg och närvarande ledare som drivs av att göra skillnad för ungdomars framtid? Vill du vara med och utveckla en gymnasieskola där samarbete, kvalitet och elevens bästa står i centrum tillsammans med oss på Njudungsgymnasiet i Vetlanda? Då har vi ett jobb för dig.
Ditt nya jobb
Vi söker dig som vill vara en del av ledningsgruppen på Njudungsgymnasiet och arbeta som rektor med programansvar.
Tillsammans med andra rektorer, administrativ chef och gymnasiechef utgör vi skolledning och arbetar gemensamt för att sätta mål för verksamheten. Vi säkerställer en god organisation där alla medarbetare arbetar för elevernas bästa. Njudungsgymnasiet har ett gott samarbete med våra avnämare så tjänsten innebär också kontakt och samarbete med andra aktörer, tex näringsliv och kommunen.
Som rektor leder och utvecklar du det pedagogiska arbetet med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet, och säkerställer att skolan följer gällande styrdokument. Rektors fokus är att skapa förutsättningar för god pedagogisk verksamhet och hög kvalitet med engagerade medarbetare som på bästa sätt bemöter, inspirerar och utmanar eleverna. Du arbetar för att skolan är trygg och inkluderande, där goda relationer och tillit är i fokus. Du står för ett närvarande och inkluderande ledarskap för att säkerställa god gemenskap och teamkänsla bland både personal och elever. En viktig del av arbetet är att i dialog med elever, vårdnadshavare, personal och elevhälsa skapa bästa förutsättningar för varje elev utifrån dess unika förutsättningar. I rollen har du verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. Du har en nära dialog med HR och ekonomi som stöttar dig i ditt uppdrag.
Som rektor inom Höglandsgymnasiet blir du en del av vår rektorsgrupp med rektorer på våra fem gymnasieskolor på Höglandet. Tillsammans med skolchef och gymnasiechefer utvecklar vi våra skolor där varje skola har sin särskilda nisch och profil.
Om dig
Vi söker dig som motiveras av att arbeta arbeta tillsammans med medarbetarna för att eleverna ska lyckas med sin utbildning.
Du har lärarlegitimation, meriterande med behörighet mot gymnasiet eller motsvarande pedagogisk erfarenhet. Du har god kunskap om de lagar, avtal och styrdokument som reglerar skolans verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef eller rektor med personalansvar inom offentlig verksamhet och i en politiskt styrd organisation. Vi ser också positivt på erfarenhet av budgetuppföljning och ekonomistyrning samt god kunskap om systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling. Det är meriterande om du har påbörjat eller genomfört den statliga rektorsutbildningen.
Du har god digital kompetens och använder IT som ett naturligt verktyg i ditt arbete. Eftersom rollen innebär många kontaktytor behöver du också ha mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Meriterande med B-körkort.
För att lyckas i rollen som rektor är du en trygg och självgående ledare som tar ansvar för verksamhetens utveckling och resultat och som också tycker om att leda tillsammans med andra. Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samtidigt som du är flexibel och har förmåga att snabbt anpassa dig till nya förutsättningar. Du ser möjligheter i förändringar och kan omsätta nya idéer, arbetssätt och metoder till skolans långsiktiga förbättringsarbete.
Du har ett inkluderande och tillitsbaserat ledarskap där du leder, motiverar och skapar förutsättningar för medarbetare att ta ansvar och utvecklas i sina roller. Genom att skapa engagemang, delaktighet och goda relationer bygger du starka team som arbetar mot gemensamma mål. Som rektor har du också en väl utvecklad helhetssyn och fattar beslut utifrån vad som är bäst för hela skolan och organisationen.
Om vår skola
På Njudungsgymnasiet värdesätter vi öppenhet, respekt och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder en arbetsplats där du får arbeta med samhällsrelevanta, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter, vilket ger dig möjlighet att göra skillnad. Hos oss blir du en del av en spännande förändringsresa tillsammans med Höglandsgymnasiet. Hos oss finns en blandning mellan teoretiska och praktiska program, vilket bidrar till en spännande och dynamisk arbetsplats. Utöver våra 15 nationella program, erbjuder vi idrottsgymnasium, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola.
Bra att veta
Tjänsten är på 100%. Första intervju planeras till vecka 34. Tillträde enligt överenskommelse, senast 4 januari 2027.
Har du en lärarlegitimation ber vi dig att bifoga en giltig lärarlegitimation. Har du genomfört rektorsutbildningen vill vi att du bifogar examensbeviset.
Som slutkandidat är det ett krav i, enlighet med skollagen, att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola. Detta registerutdrag begär du på polisens hemsida.
Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Detta gör du genom att visa upp ett giltigt pass eller ett personbevis tillsammans med en giltig ID-handling.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Anna Ullman via mejl.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2027-01-04 Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-C332126". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höglandsförbundet
(org.nr 222000-1412)
574 34 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höglandsförbundet, Njudungsgymnasiet Kontakt
Gymnasiechef
Anna Ullman anna.ullman@hoglandet.se 038397549 Jobbnummer
9981114