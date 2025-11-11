Rektor till Myggenäs skola
2025-11-11
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Barn- och utbildningsförvaltningen tycker att barns och ungdomars utveckling är det viktigaste som finns.
* Vi står mitt i flera spännande förändringsprocesser där vi för närvarande utvecklar ett gemensamt förhållningssätt som förenar alla våra verksamheter och alla våra skolformer.
* Våra kommunövergripande nätverk bidrar starkt till den pedagogiska utvecklingsfas vi nu befinner oss i
* Vår ledningsgrupp har ett mycket positivt klimat där du blir en viktig del. Tillsammans driver vi skolutveckling för hela kommunen och vi stöttar varandra i svåra frågor.
Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Som rektor leder och utvecklar du din enhet och har både operativa och strategiska arbetsuppgifter. Dessa balanserar du genom att leda på plats i verksamheten och att tillsammans med kollegor ta ansvar för hela Tjörns skolutveckling. Du förväntas vilja bidra till allas framgång och alltid ha både ett enhets- och ett koncernövergripande perspektiv.
Genom din tidigare erfarenhet kan du analysera din egen verksamhet, dess styrkor och utvecklingsområden och leda den framåt. På Tjörn är det viktigt att cheferna har god kunskap om de lagar och förordningar som leder till en god och attraktiv arbetsmiljö. Du leder skolans systematiska kvalitetsarbete i enlighet med statliga och kommunala styrdokument, där ditt arbete ska leda till skolans och kommunens måluppfyllelse, attraktionskraft och att varumärket stärks.
Vad erbjuder vi?
* Gemensam målbild för utveckling och pedagogiskt ledarskap
* Kollegialt lärande
* Lokalt administrativt stöd
* Centralt stöd inom HR bl a med fokus på SAM, ekonomi och kommunikation
* Kultursatsningar i all verksamhet
* Semester- och pensionsväxlingKvalifikationer
Vi söker dig som kan och vill utveckla både din egen enhet och samtidigt arbetar tillsammans med andra skolledare i förvaltningsledningen för att driva hela kommunens skolutveckling.
Du har pedagogisk högskoleutbildning och är förtrogen med läroplan och relevanta regelverk. Det är önskvärt att du har gått eller går den statliga rektorsutbildningen och gärna även har annan pedagogisk påbyggnadsutbildning. Har du tidigare chefserfarenhet är detta meriterande.
Du ska vara positiv och tydlig i ditt ledarskap samt ha förmåga att se möjligheter. Du är resultat- och målinriktad, har ett analytiskt och strategiskt synsätt samt ett prestigelöst sätt att kommunicera. Som chef är du tydlig, synlig och en aktiv pedagogisk ledare. Genom din förmåga att utmana och entusiasmera medarbetarna på ett positivt sätt skapar du engagemang för att driva pedagogiska frågor. Du har även god organisationsförmåga och lätt för att ta initiativ och beslut. Arbetet som ledare och chef kräver att du har god social kompetens samt skapar goda relationer och ett gott samarbetsklimat med och mellan såväl medarbetare som elever och vårdnadshavare.
ÖVRIGT
Intervjuer genomförs under förmiddagen den 3 december. Vi använder oss även av tester i rekryteringsförfarandet.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Ersättning

Enligt avtal.
Rektor
