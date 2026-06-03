Rektor till Ljungsbroskolan F-6
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2026-06-03
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Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Ljungsbroskolan söker nu en rektor till F- 6 som tillsammans med biträdande rektor fortsätter att utveckla och driva skolan framåt.
Som rektor ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi. En stor del av uppdraget är det pedagogiska ledarskapet, där verksamhetsutveckling utifrån verksamhetens behov och övergripande mål står i fokus.
Vidare är du ansvarig för skolans arbetsmiljö, MBL-förhandlingar, budget, måluppfyllelse och kvalitet. I uppdraget finns stora möjligheter att forma skolans framtida utveckling och sätta dina avtryck på verksamheten. Som rektor utvecklar och ansvarar du för elevhälsoteamets tvärprofessionella arbete och elevhälsa som en integrerad del av verksamheten.
Som rektor på Ljungsbro skola F-6 kommer du att ingå i en rektorsgrupp tillsammans med andra rektorer på övriga kommunala F-6 skolor under ledning av områdeschef. Här finner du professionellt stöd från dina kollegor och du ges möjlighet till kollegial utveckling. Förutom dina rektorskollegor har du även stöd av en kvalitetskoordinator, HR-konsult och ekonom. Du kommer även att samverka tillsammans med rektor för 7-9 på skolan.
Linköpings kommun har ett väletablerat chefsprogram och erbjuder ledare utvecklingsstöd för gott ledarskap.
Din arbetsplats
Ljungsbro skola har ca 500 elever fördelade från förskoleklass till åk 9. Av dessa går ca 200 elever från förskoleklass upp till åk 6. Fritidsverksamhet finns också.
Vi har fokus på kunskap och lärande. Vi har höga förväntningar på våra elever och eleverna har höga förväntningar på oss. Detta leder till goda resultat och ett positivt skolklimat. Skolan har ett väl utbyggt elevhälsoteam, som består av skolsköterska, skolpsykolog, kurator, SYV och två speciallärare. Vi har ett fokusbiblioteket, med en heltidsanställd fokusbibliotekarie, som används flitigt i undervisningen.
Skolan är centralt belägen i Ljungsbro samhälle och ligger ca 10 km från Linköpings centrum. På cykelavstånd från skolan ligger Göta kanal och Vreta Kloster med sina unika miljöer. Vi använder även närliggande simhall, ishall, sporthall samt Olstorps friluftsområde. Samtidigt har vi täta kommunala bussförbindelser med Linköpings innerstad.
Du som söker
Du som söker har en pedagogisk högskoleutbildning. Har du en pågående eller genomförd rektorsutbildning ser vi det som meriterande. Du har erfarenhet av att arbeta som skolledare på en grundskola. God svenska i tal och skrift är nödvändigt för att kunna nå ut med budskap i verksamheten och ha förmågan att dokumentera. Du har också erfarenhet och kunskap gällande de lagar och regler som krävs för att verka för en god arbetsmiljö.
Som ledare är du trygg i din yrkesroll och har god pedagogisk insikt och sätter elevens behov och mål i fokus. Genom ett närvarande ledarskap utvecklar du tillsammans med dina medarbetares engagemang, kompetens och kreativitet arbetsplatsen och kommunen till det bättre. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig. Du relaterar lyhört till andra och har förmågan att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har mod att våga tänka och göra nytt och ser möjligheter i förändring. Vidare arbetar du mot mål och styrs av mål- och resultattänk i dina dagliga prioriteringar, planering och agerande. Avslutningsvis har du en realistisk tro på din egen förmåga och besitter förmågan att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar för att lösa dem.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan efter sista ansökningsdag den 17 juni. Intervjuer kommer preliminärt att hållas vecka 26. I denna rekrytering använder vi oss av personlighets- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enlig överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17412
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
HR-konsult
Marit Gunnarsson Marit.Gunnarsson@linkoping.se +4613205102 Jobbnummer
9946348