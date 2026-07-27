Rektor till Linnégymnasiet
Linköpings kommun / Pedagogchefsjobb / Linköping Visa alla pedagogchefsjobb i Linköping
2026-07-27
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Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som rektor på gymnasieskolan ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi. Du har personalansvar för ca 30-35 medarbetare. Du kommer att vara direkt underställd områdeschef och ingå i Linnégymnasiets och Linköpings idrottsgymnasiums ledningsgrupp. På skolan finns ett administrativt stöd, elevhälsoteam samt studie-och yrkesvägledare och bibliotekarie.
I ditt uppdrag kommer du att samarbeta nära dina rektorskollegor och tillsammans samverka gällande mål- och organisation samt driva elevhälsoteamets arbete. En stor del av ditt uppdrag är det pedagogiska ledarskapet, där verksamhetsutveckling utifrån verksamhetens och elevernas behov ligger i fokus. Du arbetar aktivt för en god arbetsmiljö för personal och elever som en grund för lärande.
Din arbetsplats
Linnégymnasiet är en kommunal skola med centralt läge i Linköping. Skolan erbjuder fyra yrkesprogram, två högskoleförberedande program och tre introduktionsprogram. Den aktuella rektorstjänsten kommer ansvara för Försäljnings- och serviceprogrammet (FS) och Barn- och fritidsprogrammet (BF).
Vi strävar ständigt efter att erbjuda elever en trygg och stimulerande studiemiljö för att utvecklas både personligt och akademiskt. På vår skola möter eleverna engagerade och välutbildade lärare som stöttar och inspirerar till utveckling och trivsel.
Linköpings kommun har ett starkt utbud av stödfunktioner i syfte att stötta verksamheternas behov på flera plan. Vi har även ett väletablerat chefsprogram och erbjuder ledare utvecklingsstöd för gott ledarskap.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag. För rektorer tillämpas förtroendetid.
Du som söker
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleexamen och vi vill att du har en genomförd rektorsutbildning. Du har erfarenhet av arbete inom skola samt är väl insatt i gymnasieskolans läroplan och styrdokument. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat som biträdande rektor eller rektor. Du har god kännedom och erfarenhet av elevhälsoarbete, arbetsmiljöarbete samt systematiskt kvalitetsarbete. Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom gymnasieskolan och mot yrkesprogram. Det är önskvärt att du har erfarenhet av att bygga goda relationer. God svenska i tal och skrift är nödvändigt för att kunna nå ut med budskap i verksamheten och kunna sköta för tjänsten tillhörande dokumentation.
Som ledare är du trygg i din yrkesroll och har god pedagogisk insikt och sätter elevens behov och mål i fokus. Ditt ledarskap kännetecknas av din förmåga att skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten och att du ska leda i ett distribuerat och närvarande ledarskap. Som närvarande ledare skapar du en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas. Att samarbeta och samverka är en naturlig del i uppdraget och vi ser det som en självklarhet att du kan samarbeta och skapa kontakter och goda relationer. Du relaterar lyhört till andra och har förmågan att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har mod att våga tänka och göra nytt och ser möjligheter i förändring. Vidare arbetar du mot mål och styrs av mål- och resultattänk i dina dagliga prioriteringar, planeringar och agerande. Avslutningsvis har du en realistisk tro på din egen förmåga och besitter förmågan att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar för att lösa dem.
Initiala intervjuer kommer preliminärt att äga rum i början av september. I denna rekrytering använder vi oss av personlighets- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Efter överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17509
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
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Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Områdeschef
Tangra Brussander tangra.brussander@utb.linkoping.se +46702022914 Jobbnummer
10012031