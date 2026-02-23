Rektor till Kyrkskolan
2026-02-23
Svedala är en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Här är du med och bygger en hållbar framtid där öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Som en av våra 1 600 medarbetare bidrar du till verksamheter i framkant och en hög kvalitet för våra 23 000 invånare. Svedala är en omtyckt familjekommun med goda pendlingsmöjligheter, dit många väljer att flytta - och stanna kvar.
I Svedala kommun arbetar vi för kunskap, bildning och en livslång lust att lära i en trygg och inkluderande lärmiljö. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för barns och elevers utveckling som individer, medborgare och deltagare i ett gemensamt samhälle.
Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för hög kvalitet i våra verksamheter. Genom ett tydligt fokus på undervisningens kvalitet, professionell kompetens och gemensamt ansvar i hela styrkedjan skapar vi förutsättningar för likvärdig utbildning.
Uppdraget
Verksamhetsområde Utbildning ansvarar för kommunens samlade uppdrag inom bildning och utbildning; förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, barn- och elevhälsan samt bibliotek, fritids- och kulturverksamhet. I Svedala finns åtta kommunala grundskolor med över 500 medarbetare.
Kyrkskolan är en F-3-skola med omkring 275 elever och ett fyrtiotal medarbetare. Skolan kännetecknas av en trygg lärmiljö, goda resultat och professionella medarbetare med hög kompetens.
Som rektor ingår du i skolans ledningsgrupp (SLG) och har områdeschef för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning som närmsta chef. Tillsammans med övriga rektorer verkar du för ett helhetsperspektiv på lärandet och för att utbildningen håller hög kvalitet i ett långsiktigt 1-19-årsperspektiv.
Ansvarsområden
Lednings- och utvecklingsansvar
Som rektor leder och utvecklar du det pedagogiska arbetet och ansvarar för skolans inre organisation. Du har det samlade ansvaret för ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och verksamhetens utveckling. Du säkerställer att utbildningen bedrivs i enlighet med skollag, läroplaner och andra styrdokument, och leder arbetet med undervisningens kvalitet utifrån forskning, beprövad erfarenhet och elevernas behov.
Uppföljnings- och samverkansansvar
Du ansvarar för ett kontinuerligt, systematiskt och dokumenterat kvalitetsarbete på enhetsnivå, där både kvalitativa och kvantitativa underlag används för att synliggöra kvalitet, likvärdighet och utvecklingsbehov. Arbetet sker i samverkan med medarbetare, elever och vårdnadshavare, och bidrar till huvudmannens övergripande uppföljning och utveckling av utbildningen.
Kompetens
Vi söker dig som med värme, tydlighet och professionellt omdöme vill fortsätta utveckla Kyrkskolan med fokus på elevernas trygghet, utveckling och lärande. Du har pedagogisk examen som grundskollärare eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig och gärna genomgått rektorsutbildning. Du har erfarenhet av att arbeta som chef och skolledare, företrädesvis inom F-6.
Du har förmåga att skapa förtroende, kommunicerar tydligt och är trygg i att prioritera och fatta beslut. Du har en helhetssyn på verksamheten och leder med fokus på kvalitet, långsiktighet och kontinuerlig förbättring.
I Svedala kommun utgår vi från att du som ledare bidrar till kvalitet, utveckling och tillit i organisationen. I rollen som rektor innebär det att du:
•
leder en del av helheten, med förståelse för hur din skola ingår i huvudmannens uppdrag och hur beslut påverkar likvärdighet, kvalitet och barns och elevers lärande
•
bidrar till en modig organisation, där du vågar prioritera undervisningens kvalitet, fatta beslut och stå stadigt i komplexa frågor
•
är kommunikativ i ditt ledarskap, genom tydlig, lyhörd och dialogskapande kommunikation som skapar delaktighet, ansvar och gemensam riktning
•
utvecklas i ditt ledarskap, genom reflektion, lärande och ett kontinuerligt förbättringsarbete - både i den egna rollen och i verksamheten
Ledarskapet syftar till att skapa en skolkultur där elever upplever gemenskap, tillhörighet och ansvar, och där medarbetare ges förutsättningar att utveckla sin profession.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Förmåner
Utöver kollektivavtalade förmåner erbjuder vi bland annat friskvårdsersättning, förmånscykel, semesterväxling, löneväxling till pension och pensionsvägledning.
Läs mer på www.svedala.se/formaner
Publiceringsdatum2026-02-23
Utdrag från belastningsregistret krävs för anställning. Belastningsregister för skola beställer du på polisens hemsida via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bifoga gärna ditt examensbevis till dina ansökningshandlingar. Förstaintervjuer är planerade att hållas 18/3 och 19/3.
Individuell lönesättning tillämpas.
