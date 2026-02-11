Rektor till Kyrkeruds Folkhögskola
2026-02-11
Kyrkeruds folkhögskola - Konstskolan i Värmland, söker ny rektor!
Skolan har en välkänd konstnärlig profil med ett stort utbud av kvalitativa kursen inom konst och konsthantverk samt allmän kurs.
Din arbetsplats
Kyrkeruds folkhögskola strävar efter att vara en skola i framkant, både vad gällande det pedagogiska förhållningssättet och den konstnärliga profilen. Folkhögskola är en unik utbildningsform, som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. Kyrkeruds huvudskola med sitt internat ligger i en naturnära miljö vid sjön västra Silen, tre kilometer söder om Årjäng och vi finns även i Säffle, en filial centralt mitt i stan.
Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att Region Värmland ska vara en attraktiv arbetsplats som levererar goda, hållbara och långsiktiga resultat. För att lyckas med det ser vi att alla chefer och ledare har en viktig roll. I Region Värmland använder vi ledarskapskoncepten Utvecklande ledarskap och Indirekt ledarskap.
Som ny rektor i regionen får du under ditt första år gå ett utbildningsprogram. Vi erbjuder även individuell handledning för att stötta dig i ditt uppdrag. Vi vill ge våra chefer rätt förutsättningar att lyckas. Genom dig som rektor kan våra medarbetare växa och bidra till ännu bättre service för alla som bor här.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Som rektor inom Region Värmland är du arbetsgivarens representant, med ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar. Du ansvarar för skolutveckling och samverkar med kommuner och andra samarbetspartners. En viktig uppgift blir att utveckla och förvalta interna processer och skapa en relevant grundstruktur för skolans framtida utveckling. Du kommer att ingå i ledningsgruppen för folkhögskolorna och medverkar till samordning mellan Region Värmlands folkhögskolor och med andra enheter inom Region Värmland.
Du arbetar aktivt för att stärka folkhögskolan som särart. Som rektor på Kyrkerunds folkhögskola kommer du att arbeta med att hålla ihop alla delar av skolan. Vår folkhögskola är en välfungerande arbetsplats och du vill fortgå i den andan. Du ska ha god dialog med både deltagare, medarbetare och externa aktörer.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig med akademisk utbildning, gärna inom pedagogik eller liknande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet som chef eller ledare och ett intresse för folkbildning och folkhögskolornas särart. B-körkort är även ett krav för tjänsten.
Du är bra på att skapa och bibehålla relationer och har en god erfarenhet av samverkan med fackliga organisationer och medarbetare. Du kan leda, samordna och skapa engagemang och tillit i en grupp. Genom tydlig kommunikation och ett strategiskt helhetsperspektiv, når du fram till andra och driver arbetet framåt.
Utifrån skolans konstnärliga profil ser vi gärna att du har ett stort intresse för kultur, konst och dess möjligheter. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från vuxenutbildning/folkbildning och/eller erfarenhet av arbete i projekt och av att organisera och utveckla verksamheter.
Om Region Värmland
Om Region Värmland

Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
