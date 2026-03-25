Rektor till Kungsbacka gymnasieskolor
Vill du vara med och leda en gymnasieverksamhet där kvalitet, tydlighet och utveckling står i fokus? Nu söker vi rektor med ansvar för Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt vår NIU-verksamhet.
I rollen tar du ett helhetsansvar och skapar, tillsammans med medarbetare, de bästa förutsättningarna för våra elever att lyckas.
Rollen som rektor hos oss
Som rektor har du det samlade ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet inom din enhet. Du leder med helhetsperspektiv och tydlig målstyrning, följer upp resultat och säkerställer att undervisning, elevhälsa och övriga funktioner samverkar mot gemensamma mål.
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten med fokus på struktur, samsyn och en stark professionell kultur. Som rektor leder du detta arbete med tydlighet och uthållighet. Du kombinerar struktur med lyhördhet och skapar goda förutsättningar för långsiktig kvalitet och stabil utveckling.
Uppdraget verkar inom ramen för en politiskt styrd organisation, vilket ställer krav på förståelse för styrning, ekonomiska ramar och ansvar. Erfarenhet av förändringsledning och arbete med elevhälsa är en viktig del av helheten.
Du ingår i en stöttande och professionell rektorsgrupp som leds av gymnasiechef. Våra två gymnasieskolor, Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium, har tillsammans tio rektorer - fem vid respektive skola. Samverkan över skolgränserna är en självklar del av uppdraget och du förväntas bidra aktivt till helheten, med gemensamt ansvar för gymnasieverksamhetens utveckling.
Till ditt stöd finns kvalificerade funktioner inom HR, ekonomi och administration.
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar riktning och engagemang. Genom ditt ledarskap får du andra att vilja bidra, ta ansvar och utvecklas. Du har mod att utmana och driv att förbättra, samtidigt som du är prestigelös och bygger ett tillitsfullt klimat där samarbete och kollegialt lärande är självklara delar av vardagen.
Du har en mycket god kommunikativ förmåga och är skicklig på att möta människor där de befinner sig. Du lyssnar in, anpassar ditt budskap och omsätter dialog till tydliga prioriteringar som leder verksamheten framåt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det är en förutsättning i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- Flerårig arbetslivserfarenhet som rektor eller biträdande rektor på gymnasieskola
- Arbetslivserfarenhet av att leda och organisera elevhälsan
Det är meriterande om du har:
- Rektorsutbildning
- Arbetslivserfarenhet av att leda verksamhetsförändringar
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Gott ledarskap är viktigt för oss i Kungsbacka kommun. Därför får alla våra chefer gå utbildningen "Utvecklande Ledarskap", UL. Utöver det har vi ett gemensamt introduktionsprogram för våra chefer för att du ska känna dig väl förberedd på uppdraget. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida, https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 1 april.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester och ev. arbetsprov.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/202".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Cindia Escalante Mattsson, rekryterande chef 0300-833513
9818504