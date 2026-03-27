Rektor till Kisslebergsskolan
Uddevalla Kommun / Pedagogchefsjobb / Uddevalla Visa alla pedagogchefsjobb i Uddevalla
2026-03-27
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om jobbet
Vi söker en engagerad rektor som arbetar långsiktigt och strategiskt med tydliga mål tillsammans med personalen för att forma bäst möjliga utbildning för eleverna på Kisslebergsskolan!
Hos oss har du stor frihet att tillsammans med dina medarbetare utforma din inre organisation på skolan, samtidigt som du aldrig står ensam med de större utmaningarna.
Som rektor i vår organisation får du tillgång till gediget stöd i form av resurser och specialister att samarbeta med, där de flesta är organiserade inom avdelningen för Kvalitet och utveckling, Förskole- och grundskoleförvaltningens egen avdelning för stöd och råd i systematiskt kvalitetsarbete, kompetensutveckling och rektors pedagogiska ledarskap. Du har som rektor har tillgång till administrativt, ekonomiskt och juridiskt stöd. Personalavdelningen stöttar i personalfrågor. Alla nya rektorer i grundskolan erbjuds en mentor och en introduktionsplan.
Grundskolan leds av två avdelningschefer, en med ansvar för grundskola F-6 och fritidshem och en med ansvar för grundskola 7-9 och anpassad grundskola. Rektorsgruppen omfattar ca 26 enhetschefer och rektorer.
Kisslebergsskolan har omkring 300 elever och ca 33 medarbetare. Som rektor på Kisslebergsskolan har du en biträdande rektor som du arbetar nära. Kisslebergsskolan arbetar för tillfället med strukturer och rutiner för arbetsorganisationen. På skolan utvecklas en också en tydlig struktur där arbetslaget och EHT systematiskt arbetar för att tidigt fånga upp och hitta strategier för att stötta eleverna på bästa sätt i deras kunskapsutveckling. Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Rektor leder och utvecklar sitt ansvarsområde och spelar en avgörande roll för skolans resultat och pedagogiska utveckling. Rektor har det övergripande ansvaret för att leda och samordna det pedagogiska arbetet, säkerställa en trygg och stödjande lärmiljö samt främja barns och elevers lärande, utveckling och välmående.
Vem söker vi?
Din främsta uppgift som rektor är att tillsammans medarbetarna utveckla verksamheten ur ett helhets- och elevperspektiv. För att lyckas med detta vill vi att du är:
- En ledare med tydlig fokus på elevernas rätt till utbildning
- En tydlig ledare med mod att fatta beslut
- Analytisk med förmågan att bygga hållbara strukturer och rutiner
- Tillitsfull och närvarande i ditt ledarskap
- Har en god förmåga skapa samarbete och stark vi-känsla
- Uthållig i ditt ledarskapKvalifikationer
Tjänsten kräver att du har:
- Legitimation som grundskollärare, lärare i fritidshem eller förskollärare
- Minst 3 års erfarenhet av arbete i grundskola och/eller fritidshem
- B-körkort
För tjänsten är det meriterande:
- Erfarenhet av arbete som rektor eller biträdande rektor
- Påbörjad eller utförd rektorsutbildning
- Påbörjad eller utförd rekryteringsutbildning för blivande rektorer (eller motsvarande högskoleutbildning)Övrig information
Rekryteringen sker genom två intervjuer samt personlighets- och logiktest. En första digital intervju sker under eftermiddagen den 23 april 2026. För de kandidater som blir uttagna till den andra intervjun kommer de uttagna kandidater att genomgå ett personlighets- och logiktest. Intervjutillfälle nummer två äger rum fysiskt under eftermiddagen 29 april 2026.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/162".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397)
För detta jobb krävs körkort.
Förskole- och grundskoleförvaltningen, Grundskola F-6 Jobbnummer
9823247