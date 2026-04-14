Rektor till Hyllinge skola årskurs 7-9
Åstorps kommun, Bildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Åstorp Visa alla pedagogchefsjobb i Åstorp
2026-04-14
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åstorps kommun, Bildningsförvaltningen i Åstorp
er).
Är du vår nya rektor till Hyllinge skolas högstadium?
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Hyllinge skola
Hyllinge skola är en kommunal skola i Åstorps kommun med elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Högstadiet består av tre klasser i varje årskurs med totalt cirka 200 elever. Nu söker vi en rektor till årskurs 7-9.
Bildningsförvaltningen i Åstorps kommun genomgår en omorganisering och från och med hösten 2026 har vi valt att arbeta i verksamhetsformer som är teamorienterande, med team som kompletterar varandra, för ett starkare samarbete . Du kommer att arbeta under verksamhetschefen för årskurs 7-9 och i ditt team ingår övriga rektorer för högstadium och vuxenutbildning, verksamhetsledare för fritidsgårdarna samt vårt mobila team med fältsekreterare.
Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som rektor leder du arbetet mot att nå våra nämndmål. Du tar ett tydligt helhetsansvar för ditt ansvarsområde gällande verksamhet, personal och ekonomi. Rektorsrollen innebär att du arbetar med den fortsatta utvecklingen av din skola enligt nationella styrdokument, övergripande riktlinjer och policys. Huvudansvaret i tjänsten är det pedagogiska utvecklingsarbetet för elever i årskurs 7-9. Tillsammans skapar vi förutsättningar för varje elevs bästa skola.
Du förväntas arbeta nära våra undervisande lärare, där vårt gemensamma åtagande är att ständigt säkra och utveckla kvaliteten i undervisningen. Du leder dig själv och har modet att fatta egna beslut som ligger i linje med vår övergripande riktning. Du behöver ta ett naturligt ägarskap för dina ansvarsområden och drivas av att skapa de bästa förutsättningarna för både pedagoger och elever.
Din kompetens
Vi söker dig som är behörig lärare. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbetat som chef eller skolledare, särskilt med erfarenhet från högstadiet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Som rektor är ditt uppdrag att leda och utveckla det pedagogiska ledarskapet på skolan. Du har ett tillitsbaserat ledarskap där du skapar goda förutsättningar för en lärande organisation, där målet är att både elever och personal ska utvecklas och lyckas. Du är en engagerad och tydlig ledare som kan inspirera och entusiasmera dina medarbetare och elever i arbetet mot uppsatta mål. Detta kräver att du som person är kommunikativ och lyhörd mot din omgivning och att du skapar delaktighet och samverkan.
Vi söker en trygg ledare som kombinerar självständighet och en stark beslutsförmåga med en stor portion ödmjukhet. Du är strukturerad och väl insatt i gällande regler och styrdokument för skolverksamhet. Du har en hög samarbetsvilja, är teamorienterad, närvarande och tillmötesgående i kontakten med såväl medarbetare som elever och vårdnadshavare.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vad vi erbjuder:
• Kompetensutveckling efter behov
• 2 000 kronor i friskvårdsbidrag per år
• Det finns möjlighet att semesterväxla, vilket innebär att du byter semesterersättning mot extra semesterdagar.
• Introduktionsdag och digital introduktion för dig som nyanställd
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314921".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps kommun
(org.nr 212000-0936)
265 80 ÅSTORP
Åstorps kommun, Bildningsförvaltningen
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 042-640 00 Jobbnummer
9852093