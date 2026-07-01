Rektor till Huskvarnabergets förskoleområde
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2026-07-01
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Vill du ha ett av de viktigaste – och roligaste – uppdragen som finns? Vill du bli en av våra rektorer som leder arbetet för att varje barn i Jönköpings kommuns förskolor ska utveckla tro på sin egen förmåga och en identitet som lärande människa?
"Jag vill att våra barn och ungdomar i Jönköpings kommun ska få möjlighet att lyckas i hela skolsystemet. Därför söker vi nu en rektor till Huskvarnabergets förskoleområde som tillsammans med oss vill utveckla framtidens förskola – med omtanke för både barn, medarbetare och vår kommun."
– Stefan Nilsson Ekvall, utbildningschef förskola
Som rektor i Jönköpings kommun får du arbeta i en organisation som satsar på ledarskap, utveckling och kvalitet. Vi erbjuder kompetensutveckling, nätverk och stöd i uppdraget. Här finns möjlighet att påverka och göra verklig skillnad i barns liv.
Ditt nya jobb
Som rektor leder du Huskvarnabergets förskoleområde med barnens bästa i fokus. Det pedagogiska ledarskapet är kärnan i ditt uppdrag – du driver undervisningsutveckling, språkfrämjande arbete och ett systematiskt kvalitetsarbete.
Tillsammans med biträdande rektor, specialpedagog och förskolornas arbetslag utvecklar du undervisning och verksamhet. Du ansvarar för helheten: verksamhet, medarbetare, ekonomi och måluppfyllelse.
Våra förskolor arbetar med att:
Varje barn ges möjlighet till att förstå och bli förstådda
Medarbetarna fokuserar på att utveckla de pedagogiska relationerna
Lärmiljön ska vara tillgänglig för varje barn
Barnen ska få möta ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt
I ditt uppdrag får du stöd genom:
Ett nära samarbete med andra rektorer inom förskolan
Löpande kompetensutveckling och handledning
Förvaltningens stödfunktioner inom HR, ekonomi, juridik, digitalisering och skolutveckling
Mentor och introduktion när du börjar
Du blir också en viktig del av vårt spårsamarbete mellan förskola och grundskola där vi utvecklar skolan som helhet.
Välkommen till oss
Inom Jönköpings kommun arbetar ca 12 000 medarbetare inom drygt 300 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Jönköping.
Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning och vi arbetar för en tillgänglig utbildning för alla och att vara en organisation med lärglädje. Verksamheten präglas av engagerade medarbetare som genom reflektion och flexibilitet tar vara på och utmanar varje barns förmåga och kompetens för att möta en föränderlig värld. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
Huskvarnabergets förskoleområde består av 14 avdelningar fördelade på tre förskolor Eriksberg, Stensholm och Nordskogen. Här möter du cirka 200 barn och 40 engagerade medarbetare som varje dag arbetar för att väcka nyfikenhet, bygga tillit och skapa goda förutsättningar för framtidens världsmedborgare. Förskolorna ligger i ett naturnära område med skog och öppna landskap runt hörnet. Här finns goda möjligheter till lärande utomhus och till nära relationer mellan barn, personal och vårdnadshavare. Läs mer om hur det är att jobba i Jönköpings kommun på jonkoping.se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare och har erfarenhet av ledarskap, gärna också som rektor eller biträdande rektor. Du har en helhetssyn på barns lärande och utveckling och vill skapa goda förutsättningar för både barn och medarbetare.
Som ledare är du tillitsfull, kommunikativ och strukturerad. Du ser möjligheter, tar initiativ och skapar engagemang i ditt team. Med samarbetsförmåga och kreativitet leder du verksamheten mot resultat och utveckling.
Du uppvisar god ledarskapsförmåga och har gärna erfarenhet av att ansvara för samt leda en större grupp medarbetare inom ett större område. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Intervjuer är planerade att hållas vecka 33, 11-13 augusti, i Stadshuset i Huskvarna. För de som efter intervjun går vidare till nästa steg i urvalsprocessen kommer tester och arbetsprov att genomföras.
Den här befattningen är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp K. För mer information om befattningens löneintervall se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.
Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen: https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som rektor! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande utbildningschef
Maria Ekebäck Hultman maria.ekeback-hultman@jonkoping.se 036-103561 Jobbnummer
9987504