Rektor till Högastens och Ättekullas förskolor
2025-09-17
Är du en entusiastisk och kunnig tillsammans-ledare som vill fortsätta utveckla verksamheten ihop med dina kompetenta medarbetare? Välkommen med din ansökan till oss!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Ättekulla och Högastens förskolor är belägna i de södra delarna av Helsingborg; ganska nära kusten. På de båda förskolorna finns totalt ca 150 barn som varje dag får möjlighet att ta del av en intressant och lärorik utbildning. Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnets lärande och deras lärprocesser och utifrån det, forskar vi vidare och lär tillsammans. Med hjälp av inspirerande lärmiljöer samt ett projektinriktat arbetssätt som utgår från barnens behov och intressen, skapar vi möjligheter att bemöta och utmana barnens nyfikenhet och lust att lära. På våra förskolor utvecklas vi tillsammans genom att vi lär av & med varandra - vuxna som barn.
När nu vår rektor har bestämt sig för att söka nya utmaningar söker vi dig som känner entusiasm och vilja att fortsätta driva, leda och utveckla det pågående arbetet som finns på Ättekulla och Högasten förskolor. Hos oss förväntas du styra, leda och stödja verksamheten genom tydlighet, nära relationer och god kommunikation.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att leda och utveckla verksamheten med fokus på läroplan och nationella mål. Som rektor har du verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. Genom ett stort målfokus och en god kommunikationsförmåga leder du mot att varje barn ska lyckas i sin progression och utveckling.
Det systematiska kvalitetsarbetet är grunden och finns som en röd tråd i verksamhetens dagliga arbete kopplat till regelbundna uppföljningar.
Vår organisation präglas av ett varmt tillitsbaserat ledarskap med ett tydligt fokus för dem vi är till för. Tillsammans med dina medarbetare löser du utmaningar genom innovativt och utforskande arbetssätt.
Du har tillgång till gediget stöd i bland annat utvecklingsfrågor, elevhälsoområdet, juridik, HR och ekonomi. Ett annat stöd är dina kollegor som du regelbundet träffar på verksamhetsområdets chefsmöten.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig med driv och kompetens för att vara med och göra skillnad för barn och medarbetare - varje dag. Du är väl förtrogen med förskolans uppdrag och har relevant pedagogisk högskoleexamen. Vidare har du minst tre års erfarenhet av att leda och ansvara för verksamhet och personal inom förskola. Du har fullgjort rektorsutbildningen och det är meriterande om du även har andra ledarskapsutbildningar.
Ditt ledarskap kännetecknas av lyhördhet och förmågan att utifrån dialog med kollegor, medarbetare och vårdnadshavare tillämpa ett tydligt och närvarande ledarskap. Det är viktigt att du har förmågan att inspirera och engagera samt locka fram inneboende potential hos dina medarbetare. Du har en fot framåt med fokus på mål, resultat och kvalitet samtidigt som du har en fot i genomförandet och uppföljning. Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete ser vi som mycket betydelsefull liksom erfarenhet av att arbeta med systematik och kvalitet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 5 oktober. Förstaintervju hålls 251013 och andraintervju 251103.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
