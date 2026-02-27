Rektor till Hahrska gymnasiet
2026-02-27
Vi har programmen Bygg och anläggning, Hantverk (frisör och stylist) och VVS- och fastighet. Vi har även introduktionsprogram och gymnasiesärskola med inriktning fastighet, anläggning och byggnation.
Läs mer om oss på https://skola.vasteras.se/gymnasieskolor/hahrska.html
Är du en skicklig rektor som vill fortsätta arbetet med att utveckla och leda vår skola? Drivs du av att utveckla undervisning och organisation så att våra elever uppnår sina mål? Då kanske du är rätt person för att bli rektor på Hahrska gymnasiet.
Hahrska gymnasiet spelar en viktig roll i Västerås kompetensförsörjning och i elevernas väg till arbetsliv eller vidare studier. Nu söker vi en rektor som vill ta ett ledarskap för en verksamhet med hög komplexitet och stor samhällsbetydelse. Vi månar om hög kvalité och fokus för våra elever. Skolans vision är "Vi bygger från grunden - skapar för framtiden".Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Du har ansvar för det pedagogiska arbetet och helhetsansvar för skolan, och till din hjälp har du en biträdande rektor. Du får med dig dina medarbetare och upprätthåller vår fina känsla av trivsel, engagemang och tydliga gemensamma mål. Vi samarbetar med näringslivet och våra samverkansföretag är en viktig del i uppdraget och för oss det är viktigt att du trivs med att samverka och ser vikten av att skapa långvariga relationer och mervärde för båda parter.
Som rektor har du tillgång till ett stort nätverk, stödfunktioner och expertkunskap för att du på bästa sätt ska få rätt förutsättningar och känna dig trygg i ditt uppdrag. Du ingår i gymnasieverksamhetens ledningsgrupp som leds av en närvarande verksamhetschef. Här får du, tillsammans med övriga rektorer, aktivt bidra till utveckling och helheten för Västerås stads gymnasieskolor.
Din kompetens
För oss är det viktigt att du är rätt person och ledare och att du har chefs- eller ledarerfarenhet med personalansvar. Du har drivit förändrings- och utvecklingsarbeten med fina resultat. Du är intresserad och insatt i forskning inom skolutveckling. God kunskap om utbildningssystem och styrdokument inom gymnasieskolan är viktigt. Du vet hur man omsätter det systematiska kvalitetsarbetet för att höja måluppfyllelsen för våra elever. Du har erfarenhet av att leda elevhälsoarbete. I bagaget har du en pedagogisk högskoleutbildning och genomförd eller påbörjad rektorsutbildning.
Ditt ledarskap präglas av samarbete, handlingskraft, delaktighet och engagemang. Du är en ledare som har förmågan att skapa förutsättningar, kommunicera och inspirera dina medarbetare till utveckling och håller i processer mot målen. Du står tryggt i din profession, har helhetssyn samtidigt som du kan anpassa dig till ändrade omständigheter, du ser möjligheter i förändringar. Vi ser positivt på att du har erfarenhet från gymnasieskola och eller anpassad gymnasieskola.
Vi erbjuder
Våra elever har goda förutsättningar till arbete direkt efter studenten och möjligheten till högre studier. Det är vi stolta över! Som rektor kommer du till en skola med engagerade och kunniga medarbetare med stark yrkesstolthet som trivs och ställer upp för varandra och har fokus på eleverna. Vi arbetar relationellt och nära våra elever och värdesätter en skolkultur där respekt, närvaro och samarbete präglar vardagen.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Ledarskap i Västerås stad
Ledarskap i Västerås stad genomsyras av vår värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. För att du som ledare ska få verktyg, kunna utvecklas och rustas i att leda genom Alltid bästa möjliga möte finns flera stadsövergripande satsningar. Vi är stolta över att alla chefer genomför vårt eget ledarskapsprogram. Allt för att utveckla förmågor att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare.
Som chef har du ett starkt stöd i vardagen av olika spetskompetenser som backar upp dig när du behöver. Vi har stödfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och digitalisering.
Läs gärna mer: http://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-i-en-ledande-roll
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.

I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00108". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Henrik Ljungqvist henrik.ljungqvist@vasteras.se 021-397865 Jobbnummer
9766691