Rektor till Hägneskolan
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2026-07-22
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Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor – mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Som rektor på Hägneskolan leder du en verksamhet som omfattar grundskola F–6, anpassad grundskola årskurs 1–9 samt fritidshem. Tillsammans med biträdande rektor ansvarar du för en verksamhet med cirka 250 elever och 60 medarbetare. Här arbetar vi utifrån ledorden glädje, kunskap och trygghet för att skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö där varje elev ges förutsättningar att lyckas. Genom ett starkt kollegialt lärande och ett nära samarbete mellan olika professioner utvecklar vi verksamheten tillsammans. Vi har en kultur där medarbetare stöttar, utmanar och inspirerar varandra för barnens och elevernas bästa.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som rektor organiserar och leder du personalen så att eleverna får bästa möjliga förutsättningar att lära och utvecklas. Med ditt pedagogiska ledarskap och fokus på eleverna i centrum driver du kvalitet och utveckling inom verksamheten. Du arbetar aktivt med skolans utvecklingsarbete för att öka trivsel, glädje och kunskapsresultat.
Uppdraget omfattar i nuläget ansvar för både grundskola och anpassad grundskola. Vi befinner oss i en positiv utvecklingsfas och ser över hur skolledningen bäst kan organiseras framåt, vilket kan innebära en förändrad ansvarsfördelning mellan flera rektorer.
Du har ett helhetsansvar för kvalitets- och skolutveckling, personal, ekonomi och arbetsmiljö och är en del i Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp med nära samverkan och samarbete med barn och utbildningschef, utvecklingschef, samordnare för elevhälsa, digitaliseringsutvecklare, HR och ekonomi.
Utöver det pågår ett ständigt och gemensamt arbete tillsammans i förvaltningens ledningsgrupp med erfarna och kompetenta kollegor med ansvar för att driva utvecklingsarbetet och verksamheten framåt där elevernas/ barnens måluppfyllelse och en kvalitativ undervisning är i fokus.
Som ny rektor utses även en kollega som blir din mentor under ditt första år på uppdraget. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och stödja din framgång.Kvalifikationer
• Har en pedagogisk universitets- och/eller högskoleexamen
• Har erfarenhet av pedagogiskt arbete i skolan
• Är väl förtrogen med läroplaner och relevant lagstiftning
• Tror på inkludering och anpassning utifrån elevernas olika förutsättningar
• Har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• Meriterande är erfarenhet som skolledare eller annan ledarerfarenhet, förstelärare eller utvecklingsledare. Om du har genomfört den statliga rektorsutbildningen är det ett plus.
Vi uppskattar följande egenskaper hos våra rektorer:
• Kommunikativ förmåga för att samverka, skapa goda relationer och leda andra
• Mål och resultatinriktad
• Är ansvarsfull och strukturerad
• Innovativ och utvecklingsinriktad
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Möten kan förekomma på kvällstid
Tillsvidareanställda medarbetare i Sävsjö kommun är krigsplacerade på sin ordinarie arbetsplats.
I händelse av höjd beredskap, krigsfara eller krig ska medarbetaren komma till sin ordinarie arbetsplats.
Arbetsgivaren har rätt att omplacera medarbetare till en annan arbetsplats inom Sävsjö kommuns organisation om behov skulle uppstå.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335088". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö Kommun
(org.nr 212000-0563)
Djurgårdsgatan 1 (visa karta
)
576 80 SÄVSJÖ Arbetsplats
Sävsjö kommun Kontakt
Barn- och utbildningschef
Martina Arvidsson +4638215273 Jobbnummer
10009387