Rektor till grundskola samt förskola
2025-12-11
Färgelanda kommun
Färgelanda kommun ligger i hjärtat av Dalsland - här möts glittrande sjöar, djupa skogar och ett rikt friluftsliv med närheten till Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Vi är en mindre kommun med korta beslutsvägar, stark sammanhållning och en kultur där öppenhet, delaktighet och initiativförmåga är självklara inslag i vardagen. Vår värdegrund - engagerad, företagsam och med ett gott bemötande - genomsyrar hela organisationen.
Hos oss blir du snabbt en viktig del av helheten. Med cirka 500 medarbetare inom Omsorg, Barn & Utbildning, Samhällsutveckling och Stab erbjuder vi en arbetsmiljö där trygghet, utvecklingsmöjligheter och gemenskap går hand i hand. I Färgelanda är det enkelt att trivas - både hemma och på jobbet.
Nu söker vi en rektor till Färgelandas grundskola F-6 och förskola
Vill du vara med och utveckla våra grundskolor och förskolor i en kommun där nära ledarskap, korta beslutsvägar och samarbete står i centrum? Nu välkomnar vi en rektor som vill driva och utveckla våra verksamheter inom sektor Barn & Utbildning med särskilt fokus på grundskola F-6.
Om uppdraget
Som rektor kommer du att ansvara för en F-6-skola och en förskola, med ett övergripande uppdrag att leda och utveckla verksamheten utifrån nationella styrdokument och kommunens mål. Du säkerställer hög kvalitet i undervisning och lärmiljöer och driver tillsammans med dina medarbetare ett målmedvetet arbete för elevernas och barnens trygghet, lärande och utveckling.
Du ansvarar för verksamhetens dagliga drift, resultat, kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö, och utövar ett tydligt och professionellt ledarskap som skapar goda förutsättningar för elever, barn och personal.
Som en del av sektorns ledningsgrupp samarbetar du nära med övriga rektorer. Tillsammans tar ni ett samlat ansvar för att utveckla utbildningsverksamheten och säkerställa att både kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget genomförs på bästa sätt.
Vi söker dig som är väl insatt i grundskolans och förskolans uppdrag och styrdokument. Du brinner för att skapa en trygg, lärande och stimulerande miljö där utveckling och kunskapsresultat står i fokus. Ditt ledarskap präglas av ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt, professionalism och framtidstro. Du värnar om goda relationer, ett gott bemötande och förstår vikten av en nära och fungerande föräldrasamverkan.
Elevhälsoarbete och förståelse för elevers olika behov är en naturlig del av ditt arbetssätt, likaså att driva och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet.
Du har en pedagogisk högskoleutbildning och erfarenhet av ledarskap, och du känner dig trygg i att leda verksamheten mot gemensamma mål. Vi ser gärna att du har erfarenhet som rektor och att du genomgått eller påbörjat rektorsutbildningen. Det är meriterande om du har kunskaper inom systematiskt arbetsmiljöarbete, samverkan, arbetsrätt samt budget och uppföljning.
Som person är du en trygg, tydlig och professionell ledare med förmåga att anpassa ditt ledarskap efter olika situationer. Du skapar förtroende, tar ansvar och har alltid barnens och elevernas bästa i fokus. För oss är personlig lämplighet avgörande, och vi söker dig som vill bidra till en utvecklingsorienterad och trygg skolmiljö.Övrig information
