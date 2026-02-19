Rektor till Gribbylunds rektorsområde
2026-02-19
Om kommunen
Vill du göra skillnad? Just nu söker Täby kommun en rektor till Gribbylunds rektorsområde
Täby kommun är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet med välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat och våra förskolor erbjuder en trygg och stimulerande miljö. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täbys kommunala skolor utbildar barn och elever från förskola till gymnasium, inklusive anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Totalt är vi ungefär 1?300 medarbetare, varav cirka 850 är lärare som varje dag skapar trygghet, lärande och framtidstro. Genom Täby Akademi ges alla professioner möjlighet att växa i yrkesrollen. Med stöd av forskning och beprövad erfarenhet erbjuder vi fortbildning, nätverk och vägledning för att våra medarbetare ska utvecklas och ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas.
Gribbylunds rektorsområde består av två skolor. Myrängens anpassade grundskola har cirka 40 elever i årskurs 1-6. Ängsholmskolan, som har cirka 70 elever, är en anpassad grundskola årskurs 7-9, anpassad gymnasieskola, korttidstillsyn och komvux som anpassad utbildning.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Som rektor för Gribbylunds rektorsområde får du möjlighet att leda tre engagerade biträdande rektorer och en stor, viktig och personaltät verksamhet med cirka 110 elever och runt 120 medarbetare - lärare, elevassistenter, resurspersoner och övrig personal. Här betyder relationer, omtanke och tydlighet i vardagen mycket, och ditt ledarskap gör verklig skillnad för både elever och medarbetare.
I ditt uppdrag ingår att säkerställa kvalitet enligt skollag och styrdokument, driva måluppfyllelse, hålla en god ekonomisk balans och värna en trygg och hållbar arbetsmiljö. Det innebär bland annat att du leder den pedagogiska verksamheten och skapar en tydlig och sammanhängande riktning för utvecklingsarbetet inom båda enheterna. Du har övergripande ansvar för budget och personalfrågor, och du ser till att avtal för elever från andra kommuner upprättas i nära samarbete med stabschef och skoljurist. Rollen innebär också att du samverkar med social omsorg och andra centrala stödfunktioner som ekonomi, HR, kommunikation, kvalitetsutvecklare och utredare. Som en självklar del av uppdraget deltar du i rektorsmöten tillsammans med kommunens övriga rektorer, där ni stöttar varandra och tillsammans med avdelningschef driver utvecklingen för de kommunala skolorna.
Som rektor ansvarar du även för att driva den strategiska riktningen för rektorsområdet. Det innebär att du säkerställer att verksamheten följer läroplaner och lokala styrprinciper, leder utvecklingsarbete i nära samverkan med kommunens övriga skolor och utövar ledarskap både direkt och indirekt genom dina biträdande rektorer. Du stöttar pedagogerna i deras pedagogiska uppdrag, ansvarar för ekonomistyrning och resultat och skapar en stabil grund för långsiktig utveckling. En särskilt viktig uppgift de kommande åren är att leda arbetet inför införandet av en 10-årig anpassad grundskola - en förändring som kommer att vara betydelsefull för verksamhetens framtid och fortsatta utveckling.Profil
Som person är du tydlig och varm med ett starkt driv i att utveckla, utmana och stötta andra. Du leder med närvaro och dialog, och du är både modig och lösningsorienterad när det behövs.
Du har en naturlig förmåga att skapa engagemang och förståelse även i komplexa frågor, och du bygger förtroende både i din egen organisation och i samarbetet med andra. Du har lätt för att se helheten - hur ekonomi, kvalitet, uppdrag och relationer hänger samman - och har god förmåga att prioritera och besluta även när informationen är begränsad.
Vidare har du erfarenhet av att leda i organisationer där flera funktioner behöver samspela, och är van att ta ansvar för budget och resultat i större verksamheter.
Du har också dokumenterad erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och vet hur man använder data och analys för att fatta kloka beslut både på kort och lång sikt.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom pedagogik eller annan relevant utbildning.
Lett andra genom både direkt ledarskap samt indirekt ledarskap.
Genomgått och slutfört statliga rektorsprogrammet.
Dokumenterad erfarenhet av budgetansvar för större verksamheter.
Gedigen erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete.
Erfarenhet av anpassade skolformer ser vi som meriterade.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Täby kommun med Clockwork. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Jenny Löfgren jenny.lofgren@clwork.seFacklig kontakt
Carolina Morell
Facklig representant Sveriges lärare
08-555 97 85carolina.morell@taby.se
Linda Marcusson
Fackligt representant Kommunal
08-55 55 94 59
Linda-Marie Palm
Facklig representant Vision
08-555 598 74
Gunnel Lerne
Facklig representant Sveriges skolledare
08-555 580 56
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2026 03 15
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process.
Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister.
I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar.
Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (taby.se).
Fast lön
