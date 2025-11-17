Rektor till Glanshammar förskoleområde
2025-11-17
Är du nyfiken på ett spännande, roligt och lärorikt uppdrag? Glanshammar förskoleområde söker nu en rektor som vill leda arbetet med att främja våra barns utveckling och lärande. Här finns möjligheten till ett nära ledarskap där du kan göra skillnad! Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Som rektor i Glanshammar förskoleområde kommer du att ansvara för tre förskolor som tillsammans har tretton avdelningar. Du leder och utvecklar verksamheterna tillsammans med dina medarbetare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens lärande och utveckling.
Som rektor blir ditt uppdrag att vara en drivande, pedagogisk ledare som tillsammans med personalen fortsätta utveckla förskolorna utifrån identifierade och pågående utvecklingsarbeten. I organisationen finns dessutom utvecklingsledare, administratör, specialpedagog och vaktmästare. Alla rektorer i Örebro kommun ingår i ett rektorsteam med 6 -10 kollegor och dessutom i en lärgrupp med fokus på rektors ledarskap.
Exempel på arbetsuppgifter:
• leda och fördela arbetet, personal-, budget- och verksamhetsansvar
• driva, utveckla och följa upp verksamheten mot uppsatta mål
• leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• arbeta utifrån en helhetssyn och fatta självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området
• samverka med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för budget och ekonomi, samt driva enheten kostnadseffektivt och vidta åtgärder vid avvikelser
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs
Om arbetsplatsen
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Rinkaby förskola läs mer här; https://www.orebro.se/barn--utbildning/forskola/alla-forskolor-i-orebro-kommun/forskolor/2016-10-20-rinkaby-forskola.html
Ringblomman förskola lär mer här; https://www.orebro.se/barn--utbildning/forskola/alla-forskolor-i-orebro-kommun/forskolor/2016-10-20-ringblomman.html
Lillkyrka förskola läs mer här; https://www.orebro.se/barn--utbildning/forskola/alla-forskolor-i-orebro-kommun/forskolor/2016-10-13-lillkyrka-forskola.htmlKvalifikationer
Som rektor är det viktigt att du är mål- och resultatorienterad samt initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Som person har du en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Som rektor har du en mycket god förmåga att bygga relationer och skapar bra samarbeten tack vare din känsla för helheter. I ditt arbete bjuder du in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik
• erfarenhet av rektor/biträdande rektor med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
• dokumenterad erfarenhet från förskola
Meriterande:
• påbörjad eller avslutad rektorsutbildning
• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisationTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Intervjuer beräknas hållas; 10/12 fm och 11/12 fm
Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.
Du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter och du som är tillsvidareanställd inom Örebro Kommun får friskvårdsbidrag och möjlighet till förmånscykel.
Examensbevis bifogas i ansökan.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kommer att ske fysiskt.
Som en del i urvalsprocessen kommer vi att tillämpa tester.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 1 december.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
