Rektor till Frödingskolan
2026-03-10
Vill du leda en verksamhet där vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för både elever och medarbetare? Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för Frödingskolans pedagogiska riktning, arbetsmiljö och utvecklingsarbete.
Här får du möjlighet att leda och utveckla en skolenhet som omfattar mellanstadiet, högstadiet och anpassad grundskola. Uppdraget innebär att du har det övergripande ansvaret för verksamhet, arbetsmiljö, ekonomi och styrning tillsammans med två biträdande rektorer.
Du blir också en del av område Kronoparken, där det finns ett väl fungerande och nära samarbete med både förskola och lågstadiet - en gemensam styrka som skapar en röd tråd i elevernas utveckling.
Läs mer om https://karlstad.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/frodingskolan Dina arbetsuppgifter
Som rektor har du det övergripande ansvaret för skolans kvalitet, resultat och arbetsmiljö enligt skollag, läroplan och huvudmannens riktlinjer. Du leder och samordnar det pedagogiska arbetet så att styrdokumentens intentioner blir till en fungerande, likvärdig och trygg skolvardag där varje elev ges goda möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Uppdraget innebär ansvar för:
- Skolans pedagogiska utveckling och säkerställer ett väl förankrat och systematiskt kvalitetsarbete med fokus på kunskapsresultat, likvärdig undervisning och elevers trygghet och studiero.
- Personal- ekonomi- och arbetsmiljö ansvar. Där du systematiskt driver det förebyggande och främjande arbetsmiljöarbetet i enlighet med arbetsmiljölagen och skolans rutiner.
- Arbetar långsiktigt med organisationsplanering, bemanning och kompetensförsörjning för att säkerställa att medarbetare har rätt kompetens, rätt uppdrag och rätt förutsättningar.
- Utvecklar strukturer och arbetsprocesser som skapar stabilitet, hållbarhet och goda organisatoriska förutsättningar för undervisning och elevhälsoarbete.
Tillsammans med två biträdande rektorer utgör ni skolans ledningsgrupp, där ni tillsammans skapar bra förutsättningar för både elever och personal.
Här får du möjlighet att leda en verksamhet där ledarskapet, god arbetsmiljö och hög måluppfyllelse utgör grunden för hela skolans utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av skolledning och en förankring i skolans styrdokument och uppdrag. Du har erfarenhet som rektor inom förskola/skola och kan visa på goda resultat i tidigare uppdrag samt har genomgått rektorsutbildningen.
Som person har du förmågan att arbeta strategiskt med organisationsplanering, bemanning och kompetensförsörjning. Som person är du är trygg i att fatta beslut, prioritera och skapa struktur i en komplex verksamhet. Du har en kommunikativ och relationsskapande förmåga som skapar förtroende bland elever, medarbetare och vårdnadshavare
Vi lägger stor vikt vid att du har ett professionellt och hållbart ledarskap, där du kombinerar tydlighet med lyhördhet och ett starkt fokus på elevens rätt till en god utbildning.
I den här rekryteringen kommer du genomgå ledarskapstester.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
