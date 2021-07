Rektor till förskolorna i Strömsnäsbruk - Markaryds Kommun - Pedagogchefsjobb i Markaryd

Vi söker nu en rektor till förskolorna i Strömsnäsbruk då vår nuvarande rektor går vidare inom organisationen som verksamhetschef för förskolan. I Markaryds kommun finns det fyra rektorer för våra förskolor varav två tillhör förskoleområde Norr. Just nu är vi inne i en spännande process där vi bygger ny förskola. I början på 2022 kommer vi att flytta in i de nya lokalerna och då kommer rektorsområdet att omfatta 2 förskolor med 6 respektive 3 avdelningar. Rektorerna har även administrativt stöd till sin hjälp.Som stöd för rektor att utforma ett hälsofrämjande och förebyggande barnhälsoarbete prioriterar Markaryds kommun tidiga insatser genom att satsa på ett barnhälsoteam för förskolan. I teamet ingår specialpedagoger och socionom. Förskolorna har även tillgång till logoped och skolpsykolog.På förskolorna finns en härlig mångfald bland både pedagoger och barn. Organisationen är utvecklingsbenägen och det finns ett stor fokus på kompetensutveckling som sker över tid. Markaryds kommun står inför en satsning där vi ytterligare kommer att stärka kompetens inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med mera i Skolverkets satsning "Nyanländas lärande".Vi står inför en spännande utveckling och ser fram emot en ny kollega som blir en viktig del och en drivkraft i detta utvecklingsarbete.2021-07-06Som rektor ansvarar du för att verksamheten uppfyller nationella och lokala mål och riktlinjer enligt skollag och läroplan, ett uppdrag som kräver ett närvarande och tydligt ledarskap. Du kommer att ansvara för ekonomi, personal, arbetsmiljö samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Du har en nyckelroll i arbetet med att nå kommunens mål samt att arbeta för hög måluppfyllelse. Vi har höga ambitioner och hos oss är det viktigt att bedriva ett kvalitativt utvecklingsarbete. Du visar riktningen i förskolans likvärdiga arbete och säkerställer att det finns en gemensam förståelse av uppdraget.Du ingår i förskolans ledningsgrupp där du tar ansvar för såväl den egna verksamheten som för hela förskolans kvalitets- och utvecklingsarbete.Som person är du trygg och strukturerad. Du leder med omtanke, är lyhörd och tydlig i din kommunikation, samt är en självklar förebild för andra och representerar vår verksamhet på ett professionellt sätt. Du är mål- och resultatinriktad och har förmåga att delegera. Du har en empatisk förmåga och ser prestigelöshet som en framgångsfaktor. Ditt ledarskap är tillitsbaserat och du verkar efter mottot att vi tillsammans gör varandra bättre. Du har en förmåga att skapa engagemang och delaktighet för att nå uppsatta mål.Vidare har du lätt för att uttrycka dig i skrift, är insatt i såväl det statliga som kommunala uppdraget och trivs med att arbeta i en komplex och dynamisk miljö.Du har mod att leda och att fatta beslut.Vi fäster stor vikt vid dina personliga förmågor och färdigheter, samt personlig lämplighet.Vi söker dig som har:pedagogisk högskoleexamen, det ses som meriterande med legitimation som förskollärareexamen från rektorsprogrammet eller påbörjad rektorsutbildningflerårig och aktuell chefserfarenhet med budget-, personal- och arbetsmiljöansvardokumenterad och aktuell erfarenhet av att leda, driva och utveckla förskoleverksamhet påstrategisk nivåmycket god kunskap i att uttrycka dig i så väl tal som skrift på svenskaTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.Sista ansökningsdag är 2021-08-08.Välkommen med din ansökan!För frågor kring tjänsten vänligen kontakta Anna Salomonsson via e-post.