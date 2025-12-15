Rektor till förskolor i Sydväst
Arbetsuppgifter
Är du en analytisk, strategisk och tydlig ledare som vill vara med och leda en förskola där barnens lärande och utveckling står i centrum? Då kan detta vara nästa steg för dig! Vi söker nu en rektor till ett av våra rektorsteam i Sydväst.
I område Sydväst 2 finns förskolor i Frölunda, Högsbo, Tynnered och södra skärgården. Vi söker nu en rektor till ett av våra team i de centrala delarna av området. Rektorsteam och ledningsgrupp fungerar som en viktig del i vårt kollegiala lärande och som ett stöd i din chefsroll. Vi träffas regelbundet för arbete med de gemensamma verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en förskola som håller en hög kvalité, där vi ger stadens barn likvärdiga förutsättningar. Vi hoppas att just du kan ge oss nya perspektiv samt vågar utmana oss och våra föreställningar.
Som rektor ansvarar du för ekonomi, personal och kvalitet och leder den pedagogiska verksamheten på dina enheter. Du är närvarande i verksamheten, följer upp undervisningens resultat och analyserar dess kvalitet och likvärdighet. Du har en viktig roll i det systematiska kvalitetsarbetet och att arbeta mot en god kvalitet i våra förskolor samt bidra till områdets arbete med språkutveckling och social lärmiljö. Som rektor har du ett delegerat arbetsmiljöansvar för dina enheter och arbetar för att skapa en god arbetsmiljö i nära samverkan med skyddsombud och fackliga förtroendepersoner.
Förskoleförvaltningen är en stor organisation och som rektor har du därför ett omfattande stöd att tillgå från vår stab, såsom HR, ekonomi, barnhälsa, kommunikation m.m.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad och bidra till barns livslånga lärande.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen motsvarande 180 hp där pedagogik varit en del
• Flerårig erfarenhet av arbete inom utbildningssektorn
• Rektorserfarenhet
• God kännedom om förskolans styrdokument och systematiska kvalitetsarbete
• Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
• Erfarenhet av ekonomistyrning och resursfördelning
• Erfarenhet och kunskap om lagar/förordningar och övriga styrdokument, på lokal och nationell nivå inom utbildningssektorn
• Erfarenhet och kunskap om lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret
Det är meriterande om du har:
• Genomförd rektorsutbildning
• Genomfört ett ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildning
• Erfarenhet av att leda verksamheter genom förändringsprocesser, gärna med fokus på organisationsutveckling, kvalitet eller arbetsmiljö
Personliga kompetenser
Vi söker dig som motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov, samt följer upp resultat och måluppfyllelse. Du kommunicerar gemensamma mål, förväntningar och beslut på ett tydligt, konkret och konsekvent sätt och leder gruppen i riktning mot att uppnå dem. Du är en god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer, anpassar din kommunikation efter olika målgrupper, samt tillför energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
Vi ser också att du på ett effektivt sätt identifierar och analyserar kärnan i problem samt föreslår möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad eller komplex information. Vidare kan du överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du står för den värdegrund som finns på din arbetsplats och är mån om att denna översätts i handling. Du visar engagemang för organisationen, har en positiv inställning till arbetet och följer fattade beslut, verksamhetsplan, mål och riktlinjer.
Vi söker dig vars drivkraft är barnets bästa i det livslånga lärandet samt har förmågan att samverka på ett förtroendefullt sätt med barn, föräldrar, medarbetare, ledning och andra du möter i din yrkesroll.
Är detta du? Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer är planerade att genomföras under vecka 3-4.
Om Oss
På Förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: . https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb! Ersättning
