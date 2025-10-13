Rektor till förskoleförvaltningen område Centrum 2
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: Jobba i förskoleförvaltningen - Göteborgs Stad. https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb!Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Vill du ingå i ett rektorsteam med ett gott samarbete och trevlig atmosfär? Är du en analytisk, strategisk och tydlig ledare som kan utforma en tydlig struktur för verksamhetens styrning och ledning där goda relationer kan byggas och där personalen ges utrymme att ta ansvar för hur målen bäst kan nås? Då är du kanske en av område Centrums kompetenta ledare för förskolan? Tjänsten är riktad till hela området Centrum 2.
I tjänsten ingår att bedriva ett kompetent pedagogiskt ledarskap med utgångspunkt i tydliga visioner och i linje med nationella mål, krav och riktlinjer. Vara närvarande och delaktig i verksamheten och inhämta kunskap om undervisningen och om barns utveckling och lärande. Du är skicklig på att tillsammans med verksamheten kontinuerligt och ändamålsenligt följa upp och analysera undervisningens resultat och dess kvalitet och likvärdighet. Du förväntas fatta beslut om fördelning av personella och ekonomiska resurser och andra åtgärder som kan bidra till att utjämna skillnader som framkommit i den genomförda analysen och som kan bidra till att öka kvalitet och likvärdighet i undervisningen.
Rektorsteam och verksamhetschef träffas regelbundet för arbete med de gemensamma verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Rektorsteam och ledningsgrupp fungerar också som en viktig del i vårt kollegiala lärande och som ett stöd i din chefsroll. Vi hoppas att just du kan ge oss nya perspektiv samt vågar utmana oss och våra föreställningar.
Du har som rektor för dina enheter ett delegerat arbetsmiljöansvar. En god samverkan med skyddsombud och fackliga förtroendepersoner är en nyckel till ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete. Förskoleförvaltningen är en stor organisation och har därför ett omfattande stöd att tillgå från vår stab, såsom HR, ekonomi, barnhälsa, kommunikation m.m.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad och bidra till barns livslånga lärande. Som rektor hos oss kommer du ansvara för dina enheter och tillsammans med övriga rektorer skapa goda förutsättningar för nutidens- och framtidens förskola.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen motsvarande 180 hp där pedagogik har varit en del. Du har ledarerfarenhet inom utbildningssektorn eller annan chefserfarenhet. Du har god kännedom om förskolans styrdokument och är väl insatt i det systematiska kvalitetsarbetet. Du har även flerårig erfarenhet av att ha arbetat i utbildningssektorn.
Erfarenhet av tidigare rektorsuppdrag och genomgången ledarskapsutbildning är meriterande. Har du erfarenhet av att varit chef i förskola ses detta som meriterande, likaså om du har avslutad eller pågående rektorsutbildning alternativt ledarutvecklingsprogram/-utbildning eller förberedande chefsutbildningar.
Vidare är det meriterande med kunskaper och/eller erfarenhet om lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret samt erfarenhet och/eller kunskaper om lagar/förordningar och övriga styrdokument på lokal och nationell nivå inom utbildningssektorn. Det ses även som meriterande om du har kunskap och/eller erfarenhet om ekonomistyrning och resursfördelning.
För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att kommunicera de gemensamma målen och leda gruppen i riktning mot att uppnå dem. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
Du står för den värdegrund som finns på din arbetsplats och är mån om att denna översätts i handling. Du visar engagemang för organisationen, har en positiv inställning till arbetet och följer fattade beslut, verksamhetsplan, mål och riktlinjer. Vidare kan du överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.
Vi söker dig vars drivkraft är barnets bästa i det livslånga lärandet samt har förmågan att samverka på ett förtroendefullt sätt med barn, vårdnadshavare, medarbetare och ledning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer planeras att genomföras 31/10.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
