För oss är det viktigt att inta barns perspektiv, att barn får känna att de duger och är en tillgång i gruppen. De ska ha inflytande och känna sig delaktiga i det som händer på förskolan. Runt barnen är vi inlyssnande, medskapande och professionella. Vi tror på det kompetenta barnet och att det är viktigt med lärmiljöer som berikar barnen i deras utveckling.För oss står barns lärande och trygghet i centrum. Barn kan. Barn vill. Barn får. Hos oss!Vi lägger stor vikt vid de förutsättningar som har betydelse för förskolans kvalitet; hög andel behöriga förskollärare, strategisk kompetensutveckling, ändamålsenliga och säkra inne- och utemiljöer, gemensamma grundvärderingar och en gemensam inriktning i vårt utvecklingsarbete.Vi behöver nu en ny rektor som delar våra värderingar, vill du vara med i gänget?Inom Vetlanda kommun är vi cirka 2 900 medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad för andra människor. Varje dag. Kommunen växer hela tiden, både invånare och företag blir fler. Vi är en geografisk mittpunkt, mitt emellan Jönköping, Växjö och Kalmar. Vetlanda är lättbott, här finns tid och möjlighet att göra mer av livet. Välkommen du också!2021-07-08Du får ansvar som rektor för förskolorna Vildvinet och Vilan som ligger i centralorten.Du har vilja och ambition att arbeta för varje barns rätt till en rolig, trygg och lärorik utbildning. Du vill leda och utveckla det pedagogiska arbetet i förskolan samt ta ansvar för likvärdighets- och värdegrundsarbetet.Du värdesätter det systematiska kvalitetsarbetet, där uppföljning, utvärdering och omvärldsbevakning ger underlag för insatser och åtgärder för utveckling. Både på arbetslagsnivå och på din egen nivå. Som chef ser du samarbete såväl inom förvaltningens olika nivåer, som med andra förvaltningar, som en förutsättning för att lyckas i ditt uppdrag.Du har en välgrundad kunskap och insikt i att det är genom medarbetarna som förutsättningar för måluppfyllelse och hög kvalitet skapas, där du som rektor stödjer och utmanar pedagogerna i sina uppdrag. Du leder och fördelar arbetet samt ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet.Du har förmåga och intresse av att kontinuerligt följa upp det ekonomiska resultatet och tar vid behov initiativ till omfördelningar mellan olika förskolor och/eller avdelningar. Du vet även hur man förvaltar de resurser som behövs, på såväl kort som lång sikt, samt verka för att dessa används för att skapa bästa möjliga verksamhet utifrån förskolans budget.Ditt fokus ligger på att arbeta i team samtidigt som du tar ansvar för att leda.I Vetlanda satsar vi hårt på chefs- och ledarskapsutbildning. Som chef i Vetlanda kommun deltar du i en långsiktig kompetensutveckling, som också inkluderar rektorsprogrammets befattningsutbildning.Sammantaget finns du i ett sammanhang där förskolans uppdrag är i fokus. Förskolans ledningsgrupp ansvarar för all förskoleverksamhet i Vetlanda kommun och har ett gemensamt ansvar för helheten. Som rektor i Vetlanda kommun samverkar du i team med två andra rektorer och har eget administrativt stöd.Du som söker är legitimerad förskollärare och det är önskvärt att du har erfarenhet av ledarskap med ekonomiskt ansvar i utbildningsverksamhet.Det är även meriterande om du har erfarenhet av organisation- och verksamhetsutveckling, har kunskaper i förskolans styrdokument och juridik eller har genomförd rektorsutbildning.ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan!För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv.I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen.Inför rekryteringen har Vetlanda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare och rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-15Vetlanda kommun, Förskola