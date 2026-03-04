Rektor till förskola - forma framtidens lärande
2026-03-04
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
I Kungälv finns det 27 kommunala förskolor.
Kungälv satsar på förskoleverksamheten genom att utöka ledningen med ytterligare en rektor. Ledningsgruppen består idag av 15 rektorer med stort engagemang, framåtanda och kompetens. Vi har högt i tak och delar med oss av våra erfarenheter och tankar. Ledningsgruppen leds av verksamhetschef förskola. I gruppen ingår även en verksamhetsledare.
Vi ser nu fram emot att utöka gruppen med en ny kollega!
Varje rektor hos oss ingår i ett team av förskolerektorer. Teamen träffas regelbundet för kollegialt stöd, utveckling och hantering av praktiska frågor.
I samband med att vi rekryterar ytterligare en rektor ser vi över rektorernas uppdrag för att skapa en likvärdighet och hållbarhet i uppdragen.
Förskoleverksamheten utvecklas genom vårt systematiska kvalitetsarbete.
I kartläggning av nuläge ser vi vad nästa steg ska vara, vad vi skall ha fokus på och vilken kompetensutveckling vi behöver. Delaktighet och inflytande i våra processer är viktigt för oss. Vi vågar prova och testa utifrån vad som är vårt nästa steg. Just nu har förskolorna extra fokus på språkutveckling och att utveckla den lärande leken.
En av våra styrkor är att vi har gemensam kompetensutveckling genom lärgrupper som leds av lärledare.
Vår verksamhetsidé är:
Vi erbjuder en lek- och lustfylld utbildning som vilar på demokratiska värden. Vi stödjer barnen i deras utveckling och lägger grunden till ett livslångt lärande i en trygg, stimulerande och tillgänglig miljö. Hos oss styr principen om barnens bästa vid varje beslut. Vi har en utbildning där alla barn har rätt att bli sitt bästa jag.Dina arbetsuppgifter
Som rektor ansvarar du för att verksamheten följer läroplanens mål och uppdrag. Du är en pedagogisk ledare och driver planering, uppföljning och utveckling med fokus på lärande och goda relationer till barn, vårdnadshavare och medarbetare.
I Kungälvs kommun har du personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar, både för den egna förskolan och helheten. Du utvecklar utbildningen så att den möter varje barns behov och leder grupper och processer genom tydliga mål, fördelning av arbete och goda förutsättningar för arbetsmiljö.
Du ingår i rektorsteam och ledningsgrupp för kollegialt stöd och gemensam utveckling. Du arbetar strukturerat, tar helhetsperspektiv och fattar beslut utifrån verksamhetens bästa. Du fokuserar på det som kan påverkas och arbetar i linje med kommunens värderingar.
Du skapar möjligheter för förändring och nya idéer, kommunicerar mål och leder gruppen mot dem. Du omprioriterar vid ändrade behov, följer upp resultat och tar tillvara andras kompetens. Som ledare motiverar du, ger stöd, skapar dialog och bygger sammanhållning. Du är en tydlig kommunikatör som bidrar med energi och engagemang och främjar en förskola av hög kvalitet där läroplanens värdegrund genomsyrar verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
- Fullständig högskoleutbildning med pedagogisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Minst 5 års erfarenhet från pedagogiskt arbete.
- God kännedom om förskolans styrdokument.
Meriterande
- Avslutad eller pågående statlig rektorsutbildning.
- Erfarenhet från verksamhets-, personal- och ekonomiuppföljning.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Intervjuer är planerade till eftermiddagarna den 31 mars och 1 april samt den 14 och 15 april.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
