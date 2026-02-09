Rektor till Falkenbergsskolan
2026-02-09
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Falkenbergsskolan erbjuder undervisning för elever i förskoleklass till årskurs 9 samt fritidshem. Tillsammans med medarbetarna kommer du ha stor frihet att utforma arbetssätt som förbättrar elevernas resultat och barnens utveckling. Alla lärare är legitimerade för den undervisning de bedriver, och ett flertal arbetar som förstelärare. Det finns specialpedagoger och SVA-lärare knutna till respektive stadie och skolan har även kuratorer, skolsköterskor samt IT-pedagog som stöd till eleverna, både i och utanför lektionstid.
Arbetsuppgifter
Att vara rektor i Kalmar kommun innebär att axla ett stort ansvar, det är ett arbete som betyder mycket för många - unga som gamla. Du arbetar konstant med vår framtid och har därför ett av Kalmars viktigaste jobb.
Vardagen som rektor är komplex och dynamisk då det innebär arbete med barn, vårdnadshavare, medarbetare och andra rektorskollegor.
Andra typiska arbetsuppgifter:
• fullt verksamhetsansvar, vilket innebär att leda den pedagogiska utvecklingen av skolan på ett kvalitetsmedvetet sätt i enlighet med lagar, mål och styrdokument.
• ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö
• ansvar för att utveckla verksamheten mot ökad måluppfyllelse
• samarbeta i geografiska nätverk samt med förvaltningens stödfunktionerKvalifikationer
Vi söker efter dig som har:
• en pedagogisk högskoleutbildning, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig
• erfarenhet av arbete som rektor på grundskola
• gått rektorsprogrammet, meriterande men inget krav
• en tydlig idé av pedagogiskt ledarskap som du fått genom erfarenhet av arbete inom skolan
• erfarenhet av att framgångsrikt leda förändringsarbete
Genom ditt ledarskap:
• motiverar och inspirerar du medarbetarna till att utvecklas
• förmår att skapa delaktighet och samsyn i verksamheten
Ska du lyckas i rollen är du:
• en rutinerad rektor som vill ta ett karriärkliv till en stor skola
• väl insatt i skolans styrdokument och du är dessutom skicklig på att omsätta detta i praktiken
• modig och vågar utmana det traditionella tänkandet och med energi driva utvecklingen på Falkenbergsskolan
• ambitiös
• självständigt agerande
• en stabil och modig person som kan hantera vardagens krav
• förstående för och kan verka i en politiskt styrd organisation
• förtroendeingivande och har förmåga att skapa goda relationer både internt och externt
Vårt erbjudande:
• stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll, kompetensutvecklingsmöjligheterna är många
• stöd via en erfaren mentor
• chefsutbildningar
• kontinuerligt samverka med kommunens övriga skolledare
• stöd av det geografiska nätverk som du ingår i
• stöd i form av specialister inom områden som ekonomi, juridik, verksamhetsutveckling, fysisk planering, HR, administration och elevhälsa.
Vi utbildar för vår framtid! Vill du med?
