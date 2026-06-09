Rektor till Ester Mosessons gymnasium
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2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Ester Mosessons gymnasium tillhandahåller hotell- och turismprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, samt därtill kopplade introduktionsprogram. Skolan arbetar nära besöksnäringen och restaurangbranschen med skaparglädje, hantverk, passion och inspiration som ledord.Dina arbetsuppgifter
Vill du leda framtidens stjärnor inom hotell, turism och övrig besöknäring?
Tjänsten som rektor på Ester Mosessons gymnasium innebär att du har pedagogiskt ansvar samt personal- och resultatansvar för verksamheten på din skolenhet. Skolenheten omfattar hotell- och turismprogrammet samt yrkesintroduktion. Du leder även skolans elevhälsa och elevassistenter.
Du leder skolenhetens systematiska kvalitetsarbete i enlighet med Utbildningsnämndens uppdrag, vision och verksamhetsidé. Du arbetar tillsammans med din rektorskollega för att stärka och utveckla skolans profil och samarbetet med branschen. Ditt arbete ska leda till att skolans måluppfyllelse, attraktionskraft och dess varumärke stärks ytterligare.
Som rektor på Ester Mosessons gymnasium ingår du, tillsammans med övriga rektorer och chefer, också i ledningsstrukturen på gymnasieområde Lindholmen. Din närmaste chef blir utbildningschefen för gymnasieområde Lindholmen.Kvalifikationer
Vi söker en rektor som har relevant pedagogisk högskoleutbildning och erfarenhet av att arbeta inom utbildningssektorn. Det är meriterande om du genomfört rektorsutbildningen samt har erfarenhet från gymnasiets yrkes- och introduktionsprogram.
Du har intresse för, och erfarenhet av, att driva pedagogiskt utvecklingsarbete och håller dig uppdaterad om aktuell forskning inom skolans värld.
Du är en tydlig, synlig, trygg och inlyssnande ledare med mycket god förmåga att organisera och skapa struktur i verksamheten.
Med resultatinriktat ledarskap entusiasmerar du dina medarbetare genom att sätta mål, delegera, samordna och följa upp resultat.
Ditt ledarskap är demokratiskt, men du tvekar inte att fatta beslut när det behövs. Som person kännetecknas du av stort engagemang, tydligt elevfokus, gott omdöme, lyhördhet, god kommunikationsförmåga och uthållighet. Stor vikt läggs vid din förmåga att skapa goda professionella relationer med samverkanspartners, personlig lämplighet, samarbetsförmåga och kreativitet.
Utöver stöd från närmsta rektorskollega finns ett väl utvecklat rektorsstöd inom förvaltningen och på gymnasieområdet. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för din framgång i uppdraget.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Intervjuer genomförs enligt nedan. Slutkandidater genomför tester.
Intervju 1: 1 och 2 juli, intervju 2: 11 augusti
Tester: 18 och 20 augusti
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
I denna rekrytering kan en utökad bakgrundskontroll bli aktuell för slutkandidat.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Utbildningschef
Helene Petersson helene.petersson@educ.goteborg.se 031-3672610 Jobbnummer
9954694