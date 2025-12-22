Rektor till Bromangymnasiet
Nu söker vi en rektor till Bromangymnasiet, vår fina gymnasieskola som är en naturlig samlingspunkt för omkring 1350 elever och 180 medarbetare.
På Bromangymnasiet erbjuder vi 14 nationella program samt anpassad gymnasieskola. I skolans lokaler finner du även funktioner som studie- och yrkesvägledning, administration, reception och vår välutvecklade elevhälsa. Gymnasiet ingår i samma verksamhetsområde som kommunal vuxenutbildning, Lärvux, Yrkeshögskola och Lärcentra vilket gör att vi på ett smidigt sätt kan samarbete och samnyttja resurser.
Ditt kontor är beläget i skolans kärna där du omges av dina fyra rektorskollegor, administrativ enhetschef och skolans administratörer. I er korridor finns ett nära samarbete - om du eller någon av dina kollegor behöver stöd så finns det i nästa dörr. Här får du möjlighet att arbeta tillsammans med en engagerad rektorsgrupp, lärare och övrig personal som utstrålar trygghet och omsorg om våra elever - något som vi tror är en starkt bidragande faktor till att vi är en skola som är uppskattad och där eleverna lyckas med sina studier.
Välkommen till vår gymnasieskola där eleven är i centrum!
Som rektor ska du leda och fördela arbetet på den skolenhet där du har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. Du kommer att ansvara för Anpassad gymnasieskola och Introduktionsprogrammet. Inom dessa program finns en väl utbyggd elevhälsa, engagerade och erfarna pedagoger och ett upparbetat samarbete med skolans nationella program samt med vuxenutbildningen. Tillsammans med medarbetarna i dina arbetslag utvecklar du stegvis enheten för att skapa goda förutsättningar för eleverna att utvecklas och utmanas utifrån sina förutsättningar.
Som rektor har du en viktig roll för hela Bromangymnasiet - inte bara de program du ansvarar för. Du och dina rektorskollegor har ett gemensamt ansvar för hela gymnasiet. Du ingår i skolans ledningsgrupp; ett forum där ni både hanterar utmaningar och ger varandra stöd i frågor som rör hela gymnasieskolan och dess utveckling.
En stor del av din vardag innefattar olika former av samarbeten, både med interna och externa parter. Du samarbetar med andra för att gynna utvecklingen för varje elev och för skolan som helhet. Du arbetar i en politiskt styrd organisation vilket innebär att arbetet i hög grad styrs av gällande lagar, föreskrifter och politiska riktlinjer och du är en del av Skolchefens chefsgrupp på Lärandeförvaltningen.Profil
Är du en trygg, tydlig och strukturerad ledare som brinner för att tillsammans med andra skapa en god arbetsmiljö för dina medarbetare och en skola som ger förutsättningar för varje elev att lyckas? Vi söker dig som med uthållighet och beslutsamhet ser målet genom att se helheten och som vill bidra till hela skolverksamheten.
För tjänsten krävs att du har en akademisk examen som av oss bedöms vara relevant för uppdraget och har erfarenhet av pedagogiskt arbete. Vi ser gärna att du har genomfört eller påbörjat rektorsutbildningen.
Det är meriterande om du har arbetat som rektor, gärna inom kommunal skola och därav har kännedom om relevanta lagar, förordningar och avtal. I den här tjänsten har vi som krav att du behärskar både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För anställning krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregister.
Om du är intresserad av tjänsten ber vi dig att inkomma med din ansökan direkt, då intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
