Rektor till Björkestaskolan och Furuborgskolan - Nykvarns Kommun

Nykvarns Kommun / Pedagogchefsjobb / Nykvarn2020-08-24Kom närmare - kom till Nykvarns kommun! Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar ungefär 11 000 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag. Vi är en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Idag är vi cirka 800 engagerade medarbetare, och vi behöver bli fler. Är du en av dem?Björkestaskolan är en F-6 skola och Furuborgskolan är en skola under uppbyggnad där de äldsta eleverna just nu går i årskurs 4. Här finns härliga elever och kompetenta personalgrupper. Visionen är att Nykvarns förskolor och skolor ska vara Sveriges bästa 2025. Sveriges bästa skola i Nykvarn, är en satsning som ska skapa förutsättningar för goda resultat både för individen så som verksamheterna. Vi har goda förutsättningar att gemensamt lyckas genom ett nära samarbete verksamheter emellan och en god kommunikation. Verksamheternas mål är att vara en skola för alla, i tiden. En skola där man som elev trivs, utvecklas och längtar till. En arbetsplats där man som medarbetare får växa och utvecklas men också blir utmanad.Vi söker en rektor som vill vara med och fortsätta utvecklingen av Björkesta och Furuborg mot våra höga förväntningar och uppsatta mål. Som rektor på de två skolorna kommer du att leda utvecklingen av skolans årskurser F-6 och den nystartade särskolan. Ett viktigt fokus blir att bibehålla de välfungerande strukturer, de långsiktiga processer och det specialpedagogiska perspektivet som finns på skolorna. I uppdraget som rektor kommer du att arbeta tätt tillsammans med biträdande rektor och med övriga skolledare inom kommunen. Vi ser att du är en person med god samarbetsförmåga och som naturligt får människor att samarbeta och samverka för en god måluppfyllelse och en god arbetsmiljö.Din förståelse för chefsrollen och ditt sätt att leda personalen skapar såväl arbetsglädje som tillit, trygghet och engagemang. Som rektor har du det övergripande ansvaret för att skolorna bedrivs i enlighet med läroplanens mål och uppdraget i dess helhet. Du ansvarar för att skolorna håller hög kvalitet så att eleverna når mycket goda kunskapsresultat. I uppdraget ingår förutom verksamhetsansvar även personal- och budgetansvar.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Det är viktigt att du är strategisk, analytisk, lyhörd, tydlig och duktig på att driva skolutveckling. Du lyssnar, kommunicerar och har en god människokännedom samt förstår vikten av att bevara och stimulera den kompetens som finns bland dina medarbetare. Det är viktigt att du är en närvarande chef som är intresserad av den dagliga verksamheten. Att arbeta strukturerat och ha god framförhållning ser du som en självklarhet.Vi ser gärna att du är klar med rektorsutbildningen och att du har erfarenhet och intresse av hela spåret F-6, inklusive fritidshem och särskola. Ett krav är att du har erfarenhet av att arbeta som skolledare och vi förväntar oss också att du har erfarenhet av att driva systematiskt kvalitetsarbete. Det är viktigt att du tidigare har arbetat och är väl insatt i frågor som rör ekonomi och personal.Pedagogisk högskoleexamen är ett krav.Intervjuer sker fortlöpandeVaraktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare.2020-08-24MånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-08Nykvarns kommun5331531