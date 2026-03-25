Rektor till Bildningsförvaltningen, Hammarö kommun
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Hammarö Visa alla pedagogchefsjobb i Hammarö
2026-03-25
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen i Hammarö
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom Bildningsförvaltningen arbetar du varje dag med att skapa förutsättningar för att våra barn och elever ska växa och utvecklas. Tack vare bra verksamhet i Hammarös förskolor och skolor ligger vi i topp bland Sveriges bästa skolkommuner. Hos oss står alltid barnen och eleverna i centrum genom att vi ser till deras behov. Vi förbereder barnen för framtiden. Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Brinner du för skolutveckling och att leda genom andra? Söker du ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du får vara med och forma framtidens skola? Då kan det här vara rätt tjänst för dig.
Vi söker nu en engagerad och utvecklingsinriktad rektor till Bildningsförvaltningen i Hammarö kommun. I denna tjänst kommer du att ha ett eget ansvarsområde inom våra skolenheter och ingå i ett rektorsteam där samarbete och gemensamt ansvar är centralt.
Då vi står inför förändringar kopplade till demografisk utveckling och organisation är placeringen för tjänsten inte fastställd vid rekryteringstillfället. Uppdragets exakta utformning och placering kommer att beslutas utifrån verksamhetens behov och din kompetens. Det är därför viktigt att du är flexibel och ser möjligheter i att arbeta i olika sammanhang inom vår organisation.
Tjänsten innebär även att du vid behov kan stötta andra rektorer, exempelvis vid pågående rektorsutbildning eller andra utvecklingsinsatser.
Som rektor har du en central roll i att skapa bästa möjliga förutsättningar för både elevers lärande och personalens arbetsmiljö. Ditt fokus ligger på det pedagogiska ledarskapet, och du arbetar nära elever och medarbetare för att driva verksamheten framåt med eleven i centrum.
I uppdraget som rektor ingår bland annat:
• Helhetsansvar för verksamhet, personal och ekonomi
• Löpande systematiskt kvalitetsarbete
• Ett verksamhetsnära och pedagogiskt ledarskap i nära dialog med personal och elever
• Samarbete med elevhälsan, andra rektorer, förvaltningschef och chefer inom andra områden
• Deltagande i kommunens ledningsgrupp för rektorer inom skola och förskola
Som rektor i Hammarö kommun har du flertalet stödfunktioner som hjälper dig att lyckas i din roll. Du får tillgång till stöd från kommunens stödfunktioner inom allt ifrån administration och ekonomi till HR och juridik.
Tillsammans är vi bättre!Kvalifikationer
Vi söker en engagerad och trygg ledare med erfarenhet av skolans uppdrag. Du har en pedagogisk högskoleutbildning och har genomgått den statliga rektorsutbildningen. Du har erfarenhet av arbete inom skola samt erfarenhet av att ha arbetat som rektor eller biträdande rektor.
Som ledare är du tydlig, närvarande och har tillit till dina medarbetare. Du är bra på att kommunicera, skapa goda relationer, arbetar självständigt och motiverar andra. Du driver arbetet framåt och sätter alltid eleven i centrum. Du kan sätta upp mål, förmedla visioner och skapa delaktighet. Du förstår att skolans uppdrag är komplext och har ett helhetstänk kring elevernas lärande och utveckling.
Vi söker dig som:
• är lösningsfokuserad och trygg i att fatta beslut,
• är flexibel och anpassningsbar,
• kan kombinera ett pedagogiskt ledarskap med ansvar för både personal och ekonomi,
• har ett coachande förhållningssätt och tror på andras förmåga.
Det är inte bara din erfarenhet som är viktig, vi vill också att du brinner för barns och ungas utveckling här i Hammarö kommun. Du är en person som ser helheten och har ett genuint engagemang för skolan och alla som arbetar där.
Du leder med värme, tydlighet och struktur och du har förmågan att både stötta och inspirera dina medarbetare.
Hos oss får du leda en verksamhet där samarbete, utveckling och engagemang står i centrum. Vi tror att du är en trygg, prestigelös och stödjande ledare med hjärtat på rätt plats.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om tjänsten eller hur det är att arbeta som rektor i Hammarö kommun?
Tveka då inte att höra av dig - vi berättar gärna mer!
ÖVRIGT
Rekryteringsprocessen består av två intervjuer samt ett personlighetstest och ett logiktest. Den första intervjun hålls digitalt. Kandidater som går vidare till nästa steg kommer att få genomföra personlighetstest och logiktest inför den andra intervjun, som sker fysiskt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314670". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö kommun
(org.nr 212000-1793) Arbetsplats
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef Bildning / Skolchef
Pernilla Engqvist Widegren pernilla.engqvist-widegren@hammaro.se
9818058