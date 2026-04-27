Rektor till anpassad grundskola
2026-04-27
Är du vår nya rektor till anpassad grundskola?
Anpassad grundskola
Den anpassade grundskolan är till för barn mellan 7 och 16 år. I Åstorps kommun är den den förlagd i Åstorps centrum på två grundskolor, årskurs 1-5 går på Bjärshögsskolan och årskurs 6-9 på Björnekullaskolan.
Bildningsförvaltningen i Åstorps kommun genomgår en omorganisering och från och med hösten 2026 har vi valt att arbeta i verksamhetsformer som är teamorienterande, med team som kompletterar varandra, för ett starkare samarbete som skapar kvalitet i verksamheten. Du kommer att arbeta under en verksamhetschef med ett team som består av andra rektorer.
Som en del av rektorsgruppen i Åstorps kommun bidrar du till hela skolorganisationens utveckling genom kollegialt lärande. Du arbetar i en politiskt styrd organisation där din uppgift är att leda verksamheten utifrån den politiska nämndens beslut och uppsatta mål. Det innebär att du behöver kunna balansera långsiktig utveckling med de beslut och riktlinjer som sätts upp på politisk nivå.
I ditt uppdrag som rektor tar du ett tydligt helhetsansvar för ditt ansvarsområde gällande verksamhet, personal och ekonomi. Rektorsrollen innebär att du arbetar med den fortsatta utvecklingen av den anpassade grundskolan enligt nationella styrdokument, övergripande riktlinjer och policys. Du planerar, utvecklar, följer upp och analyserar skolans arbete mot uppsatta mål och ser till att budgeten används på ett hållbart sätt. Du driver ett aktivt utvecklingsarbete där elevernas och medarbetarnas utveckling står i centrum.
Uppdraget som rektor för anpassad grundskola handlar om att skapa trygga, inkluderande och stimulerande lärmiljöer för elever med särskilda behov, samtidigt som du säkerställer att skolans pedagogiska och organisatoriska mål uppfylls.
Du förväntas förvalta och vidareutveckla verksamhetens erfarenheter från medverkan i FoU-programmet KASK (kunskapsuppdraget i anpassad skola) som genomfördes i samverkan med skolforskningsinstituten IFOUS. Du kommer att arbeta nära specialpedagoger, lärare, elevhälsoteam och vårdnadshavare för att skapa en skola där elever med särskilda behov får rätt stöd och möjlighet att lyckas.
Din kompetens
Vi söker dig med högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant samt aktuell erfarenhet från pedagogisk verksamhet. Du ska också ha genomgått rektorsutbildning och erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola sedan tidigare.
Som skolledare brinner du för målgruppen och driver utveckling med mod, tillit och lösningsfokus. Du är en trygg ledare som förstår vikten av att skapa dialog med elever, medarbetare och vårdnadshavare. Du tar ett helhetsansvar för anpassad grundskola och leder den med kompetens, nyfikenhet och tydligt fokus på kvalitet och likvärdighet.
Du har också god kännedom om skollagstiftning, läroplaner och skolutvecklingsarbete.
Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet, lyhördhet och förmåga att bygga goda relationer. Du har ett starkt engagemang för barn och elevers olikheter, deras rätt till språk, delaktighet och inkludering. Du har ett varmt engagemang för elever med funktionsnedsättning och/eller flerspråkiga barn och unga, och du drivs av viljan att skapa verklig skillnad.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
