Rektor sökes till Ekebyskolan, Danderyds kommun
2025-12-08
Vill du vara med och leda en av Sveriges bästa grundskolor och bidra till våra fantastiska elevers utveckling? Skickliga kompetenta medarbetare på Ekebyskolan söker sin nästa rektor och kommunens rektorsgrupp söker sin nästa kollega! Välkommen in i vår gemenskap!
Ekebyskolan är en omtyckt F-6-skola med höga elevresultat där både elever och personal som trivs och är beläget i ett lugnt villaområde i Djursholm. Skolan har cirka 260 elever. Det finns mycket vi är stolta över på vår skola. Skolan har en varm, kreativ, inspirerande, professionell och utvecklande arbetsmiljö där vi erbjuder en trygg och stimulerande miljö för elever att utvecklas i. Vi har också en fritidshemsverksamhet vi gärna skryter om!
Skolans rektor går vidare till annan roll i kommunen och därför söker vi dig. Är du en trygg ledare som är redo för att utveckla och leda Ekebyskolan? Varmt välkommen att söka tjänsten!Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Du ansvarar för ledning av skolan, vilket innebär verksamhet-, personal- och budgetansvar. Du arbetar mot att öka utbildningens kvalitet, elevernas trygghet och kunskap samt personalens trivsel.
Skolan har ett utvecklat elevhälsoteam samt en skolintendent är med och utvecklar skolan tillsammans med dig. Som rektor har du ett helhetsansvar och pekar ut riktningen.
Du kommer att ingå rektorsgruppen för de kommunala skolorna, som är en kompetent och mycket välfungerande grupp bestående av åtta rektorer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* En pedagogisk högskoleutbildning med lärarlegitimation.
* En påbörjad eller genomförd rektorsutbildning.
* Erfarenhet av rollen som biträdande rektor eller rektor på grundskolans yngre åldrar.
* Erfarenhet av årskurserna F-6 och är väl förtrogen med de aktuella styrdokumenten.
* En vana att arbeta i digitala system.
* Har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker en trygg ledare med ett aktivt och modigt ledarskap som stärker medarbetarnas motivation, engagemang och vilja att utvecklas och ta ansvar. Vidare är du lösningsorienterad och hittar snabbt lösningar på uppkomna utmaningar. Du har dessutom ett strukturerat arbetssätt med tydliga arbetsprocesser. Du värderar ett gott samarbete på arbetsplatsen med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet och är mån om att bygga goda relationer i dina samarbeten. Du verkar för det bästa för helheten.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Bakgrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
