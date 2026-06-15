Rektor Slottsskolan F-6
Håbo Kommun / Pedagogchefsjobb / Håbo Visa alla pedagogchefsjobb i Håbo
2026-06-15
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Om arbetsplatsen
Barn och utbildningsförvaltningen har ansvaret för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning, samt anpassad grund- och gymnasieskola.
Som rektor på grundskolan leder du din egen skola. Tillsammans med verksamhetschef/skolchef för grundskolan och övriga rektorer är du med och leder hela den kommunala grundskolans utveckling framåt. Du träffar dina rektorskollegor varje vecka då det är rektorsmöten under ledning av grundskolans verksamhetschef/skolchef.
Vi har en central barn- och elevhälsoenhet där skolsköterskor, psykologer och kuratorer är anställda, liksom ett förskoleteam och en central specialpedagog. Speciallärare och specialpedagoger är anställda lokalt under rektor på skolan.
Våra grundskolor står inför ett förändringsarbete där skolorganisationen ses över i syfte att skapa en organisation som är kvalitativ och hållbar över tid då kommunens befolkningsstruktur förändras.
Slottsskolan
Slottsskolan är en F-6 skola med cirka 270 elever. Skolan ligger i ett naturskönt område nära Skokloster slott knappt två mil från Bålsta centrum.
Vi söker dig som är en engagerad, målinriktad och lyhörd rektor. Du kommer till en välfungerande skola med utarbetade rutiner och strukturer och en stabil personalgrupp. På skolan finns också ett etablerat och framgångsrikt samarbete med socialtjänstens förebyggarteam.
Du möter en skola där utvecklingsarbete har varit i fokus under flera år. Du kommer att kunna förvalta, förfina och fortsätta utveckla det pågående arbetet.Publiceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Du har erfarenhet av arbete som biträdande rektor eller rektor med formellt personal- , verksamhets- och budgetansvar.
Du har erfarenhet av förändringsarbete med fokus på kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet.
Du är van att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Du leder dina medarbetare på ett framgångsrikt sätt och skapat förutsättningar för effektiva arbetsgrupper som arbetar mot gemensamma mål.
Du är en tydlig pedagogisk ledare, är kommunikativ och relationsskapande. Du arbetar aktivt för att skapa delaktighet och arbetsglädje och har förmågan att skapa goda relationer med elever, medarbetare och vårdnadshavare.
Du är väl insatt i läroplanen, skollagen och andra relevanta styrdokument.
Meriterande
Fullföljd eller pågående rektorsutbildning är meriterande.Övrig information
Det är ett krav att du kan uttrycka dig väl i tal och i skrift.
Du har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i olika verksamhetssystem och i Officepaketet.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Håbo kommuns skolor är en plats där varje individs drivkraft och kreativitet tillsammans skapar möjligheter för var och en att lära och utvecklas. Tillsammans för ett hållbart Håbo och en kommun för hela livet.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo Kommun
(org.nr 212000-0241), https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/lediga-jobb.html
Centrumleden 1 (visa karta
)
746 80 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan Kontakt
Anette Söderberg anette.soderberg@habo.se 0171-53704 Jobbnummer
9963773