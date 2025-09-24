Rektor SG Broby och Komvux
2025-09-24
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.se
Beskrivning
Vill du vara med och forma framtidens utbildning i Sunne? Vi söker nu en visionär och engagerad rektor som tillsammans med biträdande rektor vill leda och utveckla gymnasieskolan SG/ Broby och lärcenter med komvux och SFI.
Tjänsten som rektor på SG/ Broby innebär ett övergripande ansvar för gymnasieskolan och komvux. På området finns även yrkeshögskolan Brobygrafiska och redan idag finns ett uttalat samarbete mellan de tre enheterna. I Sunne finns därtill gymnasieskolan Södra Viken. Det finns ett behov och förväntan att knyta de två skolarna närmare varandra för att sätta Sunne på kartan och skapa utbildningar av högsta kvalitet. Vi vill ha en utvecklande skolkultur där förändrade konstellationer kan leda till nytänk och vidareutveckling av det som finns idag.
SG/Broby är en kommunal gymnasieskola med cirka 150 elever inskrivna i gymnasiet.
Skolan erbjuder de nationella programmen naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och Industritekniska programmet samt grafisk produktion med nationellt intag och stark branschkoppling. Vi erbjuder specialidrott som individuellt val på alla program, med inriktning mot ishockey och ridning.
Utbildningarna på vårt Komvux är flexibla och anpassade efter individens behov. Studerande har tillgång till studierum och stöd på plats, och utbildningen kombineras ofta med arbete eller andra livssituationer. Komvux i Sunne är en viktig del av kommunens arbete för livslångt lärande och kompetensförsörjning.
Sunne kommuns värdegrund är respekt, utveckling och professionalism vilket genomsyrar den dagliga verksamheten och långsiktiga beslut.
Arbetsuppgifter
Som rektor är du en engagerad pedagogisk ledare som kan förmedla mål och visioner och ha en god daglig kontakt med verksamheten. Ditt uppdrag som rektor består i att leda, planera och utveckla skolans verksamhet. Du har det övergripande ansvaret för att skolverksamheten bedrivs i enlighet med de nationella målen och uppdraget i dess helhet. Du ansvarar för enhetens kvalitet genom att systematiskt och kontinuerligt planera, utvärdera och utveckla verksamheten.
Förutom uppdrag enligt skollag och läroplan har du ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö.
Du drivs av möjligheten att påverka, är handlingskraftig och lösningsinriktad. Som ledare är du trygg och närvarande och genom dina handlingar skapar du förutsättningar för dina medarbetare att växa och vara nytänkande. Samtidigt kan du fatta svåra beslut och vara tydlig i ditt ledarskap. Du inspirerar till arbetsglädje och utifrån ett utvecklande och nära ledarskap bidrar du till både din egen och andras utveckling. Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten, strategisk och analytisk. Som ledare är du tydlig och närvarande med ett positivt förhållningssätt som tillför energi och arbetsglädje för både medarbetare och elever.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- har högskoleutbildning och pedagogisk ledarerfarenhet från skola eller utbildning, gärna med erfarenhet av budget-, personal- och helhetsansvar.
- har goda kunskaper om skolsystemet, gärna gymnasieskolan, dess styrdokument samt hur dessa omsätts i praktiken.
- har erfarenhet av att leda skolutveckling och driva förändringsarbete.
- är strategisk, analytisk och kvalitetsmedveten.
- är en god kommunikatör som har lätt för att skapa och vårda relationer.
- ser nyttan med nätverk, samverkan och samarbete.
Vi ser gärna att du har avslutad eller påbörjad rektorsutbildning.
Giltigt B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Intervjuer kommer ske fortlöpande under rekryteringsperioden.
