Rektor / Principal F-9
Göteborgsregionens Internationella Skola Aktiebolag / Pedagogchefsjobb / Göteborg Visa alla pedagogchefsjobb i Göteborg
2026-06-12
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Rektor / Principal F–9: Var med och forma nästa kapitel för ISGR.
I snart 30 år har International School of the Gothenburg Region (ISGR) erbjudit utbildning i toppklass för både lokala och internationella familjer. Vi är stolta över vår historia, vår gemenskap och våra resultat och minst lika fokuserade på framtiden.
Nu söker vi en rektor som vill leda vår svenska sektion F–9 och tillsammans med engagerade medarbetare, elever och vårdnadshavare fortsätta utveckla en av Sveriges mest unika skolmiljöer.
Vi söker inte bara en rektor. Vi söker en ledare som tror på människors potential, bygger kultur och relationer och ser förändring som en möjlighet att skapa något ännu bättre.
Om ISGR
ISGR är en icke vinstdrivande och unik skola i Göteborg med cirka 1 050 elever och 180 medarbetare. I snart 30 år har vi erbjudit utbildning för både lokala och internationella familjer och är en viktig del av Göteborgsregionens internationella attraktionskraft.
Skolan består av två sektioner; en internationell sektion som följer International Baccalaureate (IB) och en svensk sektion med internationell profil enligt svensk läroplan.
ISGR är en IB World School och ackrediterad av Council of International Schools (CIS), vilket innebär att vi arbetar utifrån höga internationella kvalitetskrav.
Ditt uppdrag
Som rektor har du det övergripande ansvaret enligt skollagen för den svenska sektionen F–9.
Du leder verksamheten tillsammans med två biträdande rektorer: en för F–3 och fritidshem och en för årskurs 7–9 och har personalansvar för dem samt för medarbetarna i årskurs 4–6. Tillsammans skapar ni en tydlig riktning för sektionen och driver skolans fortsatta utveckling.
Du ingår i ISGR:s ledningsgrupp och arbetar nära övriga rektorer och VD/Skolchef för att utveckla hela organisationen.
ISGR befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Vi stärker undervisningens kvalitet, utvecklar vårt systematiska kvalitetsarbete, bygger en hållbar organisationskultur och fördjupar samarbetet mellan våra sektioner. För dig som drivs av utveckling är detta en möjlighet att göra verklig skillnad.
Vi tror att du:
är en trygg och närvarande ledare som skapar förtroende genom tydlighet och värme
kombinerar strategiskt tänkande med ett operativt ledarskap nära verksamheten
bygger kultur, utvecklar människor och skapar resultat genom samarbete
trivs med att leda i förändring och ser möjligheter där andra ser hinder
har höga ambitioner för både elever, medarbetare och verksamhetPubliceringsdatum2026-06-12KvalifikationerKvalifikationer
Pedagogisk högskoleutbildning
Minst fem års erfarenhet av skolledarskap
Genomförd eller pågående statlig rektorsutbildning
Erfarenhet av personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
Dokumenterat goda resultat från förändrings- och utvecklingsarbete
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet som rektor inom grundskola F–9
Erfarenhet från internationella skolmiljöer
Erfarenhet av International Baccalaureate (IB) eller andra internationella ramverk
Erfarenhet av att bo utomlands eller arbeta internationellt
Vi erbjuder
Hos ISGR får du ett uppdrag med stort mandat och verklig möjlighet att påverka. Du blir en del av en internationell skolmiljö där olika språk, kulturer och perspektiv möts varje dag och där samarbete, nyfikenhet och utveckling uppskattas.
Som medlem i ledningsgruppen bidrar du till hela skolans strategiska utveckling samtidigt som du har ett nära och meningsfullt uppdrag tillsammans med elever och medarbetare. Som en del av introduktionen till rollen kommer du att delta i IB World Conference i Lyon den 23–26 oktober 2026 tillsammans med kollegor från skolans internationella verksamhet.
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Välkommen till ISGR
Om du söker ett uppdrag där du får möjlighet att påverka på riktigt och leda genom förändring tillsammans med engagerade kollegor – då hoppas vi att du vill bli en del av ISGR.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Hösten 2026 eller enligt överenskommelse
Arbetsplats: ISGR, Göteborg
Lön: Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 31/7-26
Ansökan skall innehålla:
CV och ett personligt brev på max 1 A4 där vi gärna ser att du beskriver:
• Hur du arbetar för att skapa en stark organisationskultur och goda resultat
• Varför du ser ISGR som nästa steg i din karriär
Ansökan skickas till recruitment@isgr.se
med ämnesraden "Ansökan Rektor ISGR"
Rekryteringsproces
Urval och intervjuer kommer att genomföras i augusti. Första intervjuer planeras digitalt till den 5–6 augusti och fördjupande intervjuer på plats den 12-13 augusti.
Vi ser gärna att kandidater som går vidare har möjlighet att medverka vid dessa tillfällen och ber därför intresserade kandidater att reservera dessa datum. Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten kontakta:
Annika Simonsson Bergqvist
VD/Skolchef annika.bergqvist@staff.isgr.se
Mobil: 0702347508
På ISGR är elevernas trygghet, säkerhet och välmående alltid vår högsta prioritet. Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg skolmiljö där alla barn och elever bemöts med respekt och omsorg. Som en del av vårt ansvar genomför vi bakgrundskontroller vid rekrytering. För anställning inom skolan krävs att den sökande uppvisar ett giltigt utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. För sökande som har arbetat eller varit bosatta utomlands kan motsvarande utdrag eller intyg från behörig myndighet komma att begäras.
Vi har valt våra rekryteringskanaler och tackar därför nej till att bli kontaktade av rekryteringsfirmor eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: recruitment@isgr.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Ansökan Rektor ISGR"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsregionens Internationella Skola Aktiebolag
(org.nr 556527-5657)
Guldhedsgatan 6 (visa karta
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413 20 GÖTEBORG Arbetsplats
Isgr Campus Guldheden Jobbnummer
9961940