Rektor/pedagog i delat uppdrag
2026-03-29
Asken är en liten förskola, belägen i Brunnsparken i centrala Alingsås. Förskolan har plats för 23 barn i åldrarna 1-6 år och är uppdelade i småbarn och stora barn. Det är fem pedagoger i arbetsgruppen plus rektor. Du ser, likt oss på Asken, möjligheter i en mindre förskola och uppskatta det korta avståndet mellan ledarskap och pedagogisk verksamhet. Asken är en plats för lek, stimulans och inlärning och vi bygger verksamheten på Montessoripedagogiken som har sin grund i att varje barn är en unik, självständig person. Förskolan drivs av ett icke vinstdrivande föräldrakooperativ. Det är föräldrarna som är föreningen och det är ideellt arbete och engagemang som driver förskolan. Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för förskolans och föreningens skötsel och drift.
Vi på Montessoriförskolan Asken är i dagsläget på jakt efter en individ som vill arbeta som både rektor och pedagog. Då detta är en mindre förskola är uppdraget tvådelat med en ungefärlig fördelning på 50% i uppdraget som rektor och 50% i uppdraget som pedagog i barngrupp.
Uppdraget som rektor har fokus att via ett tydligt ledarskap organisera och skapa goda förutsättningar för verksamheten och arbetsgruppen. Du engagerar medarbetarna för att tillsammans arbeta mot förskolans mål och visioner. Arbete rörande kvalitetssäkring av verksamheten faller på ditt bord men du har även ansvarsområden som bl.a. personal, arbetsmiljö, schemaläggning, ekonomi, administrativa arbetsuppgifter, styrelsemöten mm. Som rektor på Asken sitter du även med som ledamot i styrelsen och är skolchef på förskolan.
Uppdraget som pedagog innebär att driva arbetet i barngrupp tillsammans med de andra pedagogerna. Ni följer läroplanen och utvecklar barnen genom Montessoripedagogiken. Barnens lärande är en huvudsaklig del där pedagogerna spelar en viktig roll i utmaning och utveckling av lärande.
Med andra ord, i denna rollen på Montessoriförskolan Asken kommer du få ett meningsfullt uppdrag där du leder och utvecklar pedagogisk verksamhet tillsammans med andra pedagoger där barnens bästa är i fokus.
Vi ser att du är utbildad förskolelärare och det är meriterande om du har pågående eller slutförd rektorsutbildning alternativt annan ledarskapsutbildning. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av liknande roll inom förskoleverksamhet och du känner dig trygg att leda en arbetsgrupp av pedagoger. Om du har tidigare montessoriutbildning eller arbetat på en annan montessoriförskola så ser vi detta som mycket meriterande. Du kan uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
För att lyckas i denna roll så ser vi att du har god kommunikativ förmåga både med interna parter men också externa parter. Du är en lyhörd person som arbetar på att skapa goda relationer med de andra pedagogerna, vårdnadshavare och inte minst barnen. Du leder genom närvaro, trygghet och tillit med tydlig kommunikation och räds inte att fatta beslut även när det är utmanande. Du arbetar på ett flexibelt, lösningsorienterat och framåtdrivande sätt.
Välkommen att skicka din ansökan till oss på personal@askenmontessori.se
. Vi ber dig bifoga CV, eventuellt personligt brev samt dokument som bekräftar din utbildning. Vid eventuella frågor kan dessa skickas till samma mail.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med önskemål på heltid (deltid kan komma att vara aktuellt vid önskemål). Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Innan anställning sker behöver du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige, antingen via att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz alternativt uppvisa arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
