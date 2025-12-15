Rektor Ösby Naturbruksgymnasium, Sala
2025-12-15
Vill du vara med och leda en unik gymnasieskola där utbildning blir verklighet varje dag? På Ösby Naturbruksgymnasium i natursköna Saladamm strax utanför Sala väntar en verksamhet där elevernas vardag präglas av både engagemang, entreprenörskap och ett lärande som står stadigt i verkligheten. Nuvarande rektor går i pension, och vi söker en efterträdare som vill fortsätta utveckla en skola som kombinerar tradition, innovation och ett nära samspel med de gröna näringarna.
Ösby Naturbruksgymnasium erbjuder Naturbruksprogrammet med inriktningarna skog, djur, häst och lantbruk, liksom Bygg- och anläggningsprogrammet med husbyggnad samt Salas anpassade gymnasieskola. Totalt går omkring 280 elever på skolan, varav ungefär 40 på anpassad gymnasieskola, och cirka 100 elever bor på internatet under veckorna. Det som gör skolan unik är att den driver ett eget lantbruk med cirka 240 hektar åker, varierad växtodling och en omfattande djurhållning med mjölkkor, hästar, suggor, smågrisar, olika sällskapsdjur och flera djurparksdjur. Det finns även en veterinärklinik. Här är verksamheten igång årets alla dagar, vilket ger eleverna en konkret och verklighetsnära utbildning som få andra skolor kan erbjuda.
Skolan har ett nära samarbete med branschorganisationer och externa aktörer och entreprenörskap ärr en del av utbildningen. I år driver fler elever än någonsin UF-företag, vilket visar på den starka kopplingen mellan utbildningen och det framtida arbetslivet. Som rektor ingår du i verksamhetschefens ledningsgrupp tillsammans med ytterligare en gymnasierektor och rektor för vuxenutbildningen, och du leder ett team som består av två biträdande rektorer och en driftledare.
I rollen som rektor har du det övergripande pedagogiska ansvaret för skolans utveckling och undervisning. Du arbetar för en trygg och inkluderande arbets- och lärmiljö och ansvarar även för enhetens budget. Tillsammans med personalen skapar du förutsättningar för att eleverna ska utvecklas, känna ansvar och få bästa möjliga start inför vidare studier eller arbetsliv. Du driver skolans elevhälsoarbete och likabehandlingsarbete, arbetar systematiskt med kvalitet och är närvarande i verksamheten. Denna tjänst innebär ett ett fortsatt arbete med utveckling och samordning av olika verksamheter som finns inom naturbruksgymnasiet. Tjänsten innebär ett aktivt samarbete såväl internt inom Sala kommun som externt med företag, branschorganisationer och andra samarbetspartners. Även internationellt samarbete kan förekomma.
Din profil
Vi söker dig som brinner för att ge ungdomar goda förutsättningar inför framtiden och som har ett genuint intresse för de gröna näringarna. Du har god kännedom om skolans styrdokument och har tidigare arbetat med ekonomiskt ansvar. Som ledare är du prestigelös och tar hjälp när du behöver. Du är drivande och trygg, med förmåga att prioritera och fatta beslut även när tempot är högt. Du är tydlig och samtidigt lyhörd och har förmåga att ta tillvara de kompetenser som finns i personalgruppen. Du har förmåga att leda en arbetsgrupp med många olika professioner och olika anställningsvillkor. Vi vill gärna att du har skolledarerfaren och kunskaper om gymnasieskola med yrkesprogram och anpassad gymnasieskola, samt genomförd rektorsutbildning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort krävs.
Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidare
Tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Utdrag ur polisens belastningsregister kommer att föregå anställningsbeslut.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-01-06.
Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker via www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef: Ulrika Karlsson, ulrika.karlsson@sala.se
, tel 0224-748005
Facklig kontakt:
Sveriges Skolledare
Cecilia Krantz, cecilia.krantz@sala.se
0224-748023
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
