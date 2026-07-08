Rektor och skolbibliotekschef
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2026-07-08
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Uddevalla – en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om jobbet
Vi söker en engagerad rektor som arbetar långsiktigt och strategiskt med tydliga mål tillsammans med personalen för att forma bästa möjliga utbildning för eleverna på Lane-Ryrs skola. I uppdraget ingår också att vara chef för Förskole- och grundskoleförvaltningens skolbibliotekarier samt att ansvara för kulturutbudet inom grundskola och anpassad grundskola.
Hos oss har du stor frihet att tillsammans med dina medarbetare utforma skolans inre organisation, samtidigt som du aldrig står ensam med de större utmaningarna. Som rektor i vår organisation får du tillgång till ett gediget stöd i form av resurser och specialister att samarbeta med. De flesta är organiserade inom avdelningen Kvalitet och utveckling, Förskole- och grundskoleförvaltningens egen avdelning för stöd och råd i systematiskt kvalitetsarbete, kompetensutveckling och rektors pedagogiska ledarskap. Du har också tillgång till administrativt, ekonomiskt och juridiskt stöd. Personalavdelningen stöttar i personalfrågor. Alla nya rektorer i grundskolan erbjuds en mentor och en introduktionsplan.
Grundskolan leds av två avdelningschefer, en med ansvar för grundskola F-6 och fritidshem och en med ansvar för grundskola 7-9 och anpassad grundskola. Rektorsgruppen omfattar ca 26 enhetschefer och rektorer.
Lane-Ryrs skola är en mindre enhet med omkring 175 elever och cirka 20 medarbetare. Skolan ligger i natursköna Lane-Ryr. Lane-Ryrs skola har de senaste åren genomgått förändringar i strukturer och organisation i syfte att skapa en hållbar organisation. Just nu pågår arbetet med att vidareutveckla undervisningens kvalitet med fokus på elevernas lärande. Här behöver en ny rektor ta vid och fortsätta utveckla formerna för kollegialt lärande med fokus på elevernas resultat, tillsammans med lärare och elevhälsa.
Som chef för de sju skolbibliotekarierna, och med ansvar för kulturutbudet inom grundskola och anpassad grundskola, driver du den övergripande utvecklingen av skolbiblioteken och kulturutbudet i förvaltningen. En biblioteksplan för grundskolan är framtagen och nästa steg är att börja arbeta utifrån den.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Rektor leder och utvecklar sitt ansvarsområde och spelar en avgörande roll för skolans resultat och pedagogiska utveckling. Rektor har det övergripande ansvaret för att leda och samordna det pedagogiska arbetet, säkerställa en trygg och stödjande lärmiljö samt främja barns och elevers lärande, utveckling och välmående. Som chef för skolbibliotekarierna driver du den övergripande utvecklingen av skolbiblioteken i förvaltningen.
Vem söker vi?
Din främsta uppgift som rektor för Lane-Ryrs skola och chef för skolbibliotekarierna är att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten ur ett helhets- och elevperspektiv. För att lyckas med detta vill vi att du är:
En ledare med tydligt fokus på elevernas rätt till utbildning
En tydlig ledare med mod att fatta beslut
En analytisk ledare med förmåga att omsätta analyser i praktisk handling
En person med ett engagerat och närvarande ledarskap
Kommunikativ och har god förmåga att bygga starka arbetsgrupper
En ledare som arbetar för och bidrar till hela Uddevalla kommunKvalifikationer
Tjänsten kräver att du har:
Legitimation som grundskollärare, lärare i fritidshem eller förskollärare
Minst 3 års erfarenhet av arbete i grundskola och/eller fritidshem
B-körkort
För tjänsten är det meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete som rektor eller biträdande rektor
Erfarenhet av att leda skolbiblioteksverksamhet
Påbörjad eller genomförd rektorsutbildning
Påbörjad eller genomförd rekryteringsutbildning för blivande rektorer, eller motsvarande högskoleutbildningÖvrig information
Rekryteringen sker genom två intervjuer samt personlighets- och logiktest. Den första intervjun sker digitalt under eftermiddagen den 14 augusti 2026. De kandidater som blir uttagna till den andra intervjun kommer att genomgå ett personlighets- och logiktest. Den andra intervjun äger rum fysiskt under eftermiddagen den 19 augusti 2026.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal 2024 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
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451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förskole- och grundskoleförvaltningen, Grundskola F-6 Kontakt
Elin Östebo elin.ostebo@uddevalla.se 0522-696655 Jobbnummer
9997019