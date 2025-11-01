Rektor och Artistiskt Ansvarig Danspedagog
Östgöta Balett & Dans Akademi, Ekonomisk Fören / Pedagogjobb / Linköping
2025-11-01
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Rektor och artistiskt ansvarig danspedagog
Vi söker en person som pratar och skriver engelska flytande och har kompetenser att utföra följande uppgifter:
Undervisning i Klassisk Balett enligt kursplanen för Royal Academy of Dance upp till och inkluderande alla Avancerade nivåer.
Rektorsuppgifter för balettskolan, dvs bokning av lokaler, schemaläggning, kommunikation med alla inblandade parter, pedagogisk ledning samt kontinuerlig vidareutbildning av övriga lärare
Ansvarig producent och koreograf för den årliga dansföreställningen. Alla skolans elever som vill dansa på scen erbjuds minst en möjlighet att dansa i en högkvalitativ dansföreställning varje läsår.
En gång per år erbjuder vi möjligheten till en Royal Academy examination. Arbetstagaren kommer att vara ansvarig för all administration, pedagogiska förberedelser och efterarbete kring Royal Academy examinationer.
Arbetstagaren ska ha egen professionell scenerfarenhet på hög nivå och ska ha dansat några klassiska roller i ett balettkompani.
Vi söker en person som förutom utbildning och erfarenhet som krävs för arbetet har mycket god samarbetsförmåga, är flexibel och kreativ. Personliga egenskaper är avgörande för anställningen.
Lön efter överenskommelse.
Startdatum omkring den 20:e januari 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: marlene.c.jacobsson@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östgöta Balett & Dans Akademi, Ekonomisk Fören Arbetsplats
Östgöta Balett & Dans Akademi Ek Fören Kontakt
Nuvarande Rektor och Artistiskt ansvarig
Marlene Jacobsson marlene.c.jacobsson@gmail.com 0700511423 Jobbnummer
9584330