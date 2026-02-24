Rektor & utbildningsansvarig till vårt team!
2026-02-24
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
Wången söker rektor och utbildningsansvarig för gymnasiet. Vill du vara med och utveckla utbildningsverksamheten på Wången, har erfarenhet av gymnasieutbildning och ett hästintresse? Vi har idag ca 65 fantastiska gymnasieelever som har valt att gå naturbruksprogrammet hästhållning med inriktning trav eller islandshäst.
Rektorstjänsten
Rektor leder det pedagogiska utvecklingsarbetet med elever, lärare och annan skolpersonal. I utvecklingsarbetet ingår att leda skolans EHT-team. Du är den som planerar arbetet och har ansvaret för lärarlaget, budget och utveckling.
Tjänsten innehåller ett personalansvar för ca 15 lärare. Du har stöd av områdeschef, en utbildningsadministratör och elevhälsoteam samt övrig utbildningssupport på plats på Wången och hos huvudmannen Jämtlands Gymnasieförbund.
Du kommer att, tillsammans med verksamhetsansvariga för våra utbildningar inom yrkeshögskola, folkhögskola och universitet, ingå i vår utbildningsgrupp.
Omfattningen av anställningen definieras av vilka kompetenser du har med dig. Som en del av din tjänst är du anställd av huvudmannen för utbildningen, Jämtlands Gymnasieförbund.
Arbetsuppgifter
Som gymnasierektor kommer du att ha det övergripande ansvaret för gymnasiets verksamhet på Wången. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Leda och utveckla skolans pedagogiska arbete.
Ansvara för gymnasieskolans personal, inklusive rekrytering, utvecklingssamtal och arbetsmiljö i samarbete med övriga utbildningsformer.
Budgetansvar och ekonomisk uppföljning.
Ansvara för att skolan följer lagar, riktlinjer och styrdokument.
Samverka med elever, vårdnadshavare och externa samarbetspartners.
Samarbeta med boende- och privatstallsansvarig i syfte att erbjuda eleverna en god studiesocial miljö och fritid på Wången.
Tillsammans arbetar vi här på Wången för att våra elever ska bli landets bästa hästskötare, som ska kunna jobba varsomhelst i världen, gå ut med fullständiga betyg och ges möjlighet och uppmuntras att läsa vidare.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för att utveckla utbildningen inom naturbruksprogrammet i sin helhet. En del i detta innebär att utveckla undervisning och göra det i nära samarbete med lärarkollegiet, branschen och våra APL-värdar. Du är flexibel, positiv och har en god samarbetsförmåga. Du har ett vetenskapligt förhållningsätt. Du leder och organiserar ditt arbete, både teoretiskt och praktiskt, så att en trygg och respektfull lärandemiljö skapas.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Pedagogisk utbildning och erfarenhet av undervisning, gärna på gymnasienivå.
Tidigare erfarenhet av ledarskap, helst inom skola eller utbildning.
Goda kunskaper om gymnasieskolans styrdokument och regelverk.
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt med stort ansvarstagande.
Starka kommunikations- och samarbetsfärdigheter.
Ett inkluderande och inspirerande ledarskap med fokus på att utveckla både personal och elever.
Personliga egenskaper
Vi värdesätter en rektor som är:
Engagerad och motiverad att driva skolans utveckling framåt.
Lösningsfokuserad och flexibel i sitt arbetssätt.
Lyhörd och empatisk, med förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Innovativ och öppen för nya idéer och arbetssätt.
Meriterande
Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete.
Examen från den statliga rektorsutbildningen.
Erfarenhet inom häst, gärna trav eller islandshäst.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Jämtlands Gymnasieförbund
Huvudman för vår gymnasieutbildning är Jämtlands Gymnasieförbund, ett förbund för kommunal gymnasieutbildning inom sex kommuner i Jämtlands län. Läs mer på jgy.se.
Wången - en av hästnäringens tre riksanläggningar
Vår vision är att vara ett ledande kunskapscenter för dig som älskar hästar. Tillsammans med Flyinge och Strömsholm utgör vi hästnäringens riksanläggningar. Vi arbetar i nära samverkan med hästsportens organisationer och har ett gemensamt uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens fortsatta utveckling. Vår affärsidé är att erbjuda utbildningar och kunskap för den hästintresserade. Wången är en komplett tränings- och tävlingsanläggning med ett stort antal skolhästar. Läs mer på wangen.se.
Wången ligger naturskönt med utsikt över sjö, skog och fjäll. Här finns möjlighet att ha häst och närhet till vandring och skidåkning.
Om tjänsten
Anställningsform - tillsvidare.
Tjänstens omfattning: 60-100%. Vad som förutom rektorsskapet och gymnasieansvaret ingår i tjänsten, och därmed tjänstens omfattning, beror på din kompetens och erfarenhet. Tjänsten kan gå att kombinera med andra uppgifter för att bli en heltidstjänst.
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Vi har kollektivavtal.
Tillträde i 1 augusti 2026
Arbetsgivare: Jämtlands Gymnasieförbund och Wången AB
Arbetsplats: Wången, Alsen
Ansökan
Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Skicka din ansökan till: ledigatjanster@wangen.se
Du är välkommen att lämna in din ansökan så snart som möjligt, men senast 1 april
Vi undanber oss alla eventuella erbjudanden från annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
KONTAKTPERSONER
Anna Wersén vd Wången AB
Tova Hultqvist Kott, områdeschef Jämtlands Gymnasieförbund och facklig representant för Skolledarna
Ulrika Backan, facklig representant Akademikerföreningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
