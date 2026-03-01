Rektor Norlandia Förskolor Turbinen
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Pedagogchefsjobb / Motala Visa alla pedagogchefsjobb i Motala
2026-03-01
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
, Haninge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-01Om företaget
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal - från förskola till yrkeshögskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt - att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk. För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar.
Alla våra konsulter erbjuds gemensamma aktiviteter samt stöd av legitimerade lärare. Vi är självklart auktoriserade och ISO-certifierade.
Vill du bli en av oss?
Registrera en jobbevakning via www.pedagogjobb.nu
eller besök vår hemsida för mer information om hur vi arbetar och vad vi erbjuder https://clockworkpeople.se/vara-tjanster/skolbemanningochrekrytering/Om företaget
Norlandia Förskolor är ett familjeägt företag som driver ett 100-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö! För att läsa mer är du välkommen att besöka www.norlandiaforskolor.se
eller https://norlandiaforskolor.se/turbinen
På Norlandia Förskolor är ditt barns trygghet, utveckling och lärande vårt främsta fokus. Vi använder CLASS - ett forskningsbaserat verktyg - för att kontinuerligt utveckla samspelet mellan pedagoger och barn. Det betyder att vi aktivt arbetar för att varje barn ska känna sig sett, uppmuntrat och delaktigt i vardagen.
Norlandia Förskolor Turbinen ligger i ett lugnt villaområde i Motala, med närhet till både natur och Varamons strand. Här erbjuder vi en inspirerande lärmiljö där barnens upptäckarlust får ta plats - varje dag. Gården och omgivningen används som naturliga lärmiljöer året om, och vårt arbetssätt präglas av nyfikenhet, trygghet och glädje.
Våra engagerade pedagoger arbetar nära barnen och skapar en trygg och lekfull vardag där varje barn blir sett och får utvecklas i sin egen takt. Genom kreativa arbetssätt och tematiska projekt lägger vi grunden för lärande som är både roligt och meningsfulltArbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och inspirerande rektor som med sitt trygga och stabila ledarskap vill fortsätta uppstarten av vår nya förskola i Motala där du som rektor får möjlighet att sätta din egen prägel på verksamheten och vara med och bygga verksamheten från start då Turbinen öppnade i nya lokaler i augusti 2025.
Med vår värdegrund CARE (Kompetens, Ambition, Respekt och Engagemang) som ledstjärna arbetar du för att skapa en trivsam arbetsmiljö där värdegrunden genomsyrar verksamheten och där medarbetarna känner ansvar och delaktighet. En viktig del av ditt uppdrag är att implementera vårt systematiska kvalitetsarbete, samtidigt som du bygger förtroendefulla samarbeten med både medarbetare och vårdnadshavare.
Du kommer också att få ett stort ansvar i arbetet med förskolans attraktivitet och att Turbinen skall vara den förskola i Motala där vårdnadshavare vill placera sina barn.
Hos Norlandia finns välfungerande strukturer och många goda exempel att inspireras av. Du blir en del av en engagerad rektorsgrupp och region som leds av en skolchef, och du har tillgång till stödfunktioner inom flera områden, inklusive ett barnhälsoteam med specialpedagogisk kompetens. För dig som har ambitioner att utvecklas i din roll erbjuder vi dessutom goda karriärmöjligheter och möjligheten att ta dig an ett större ansvar på sikt.Profil
Du är en stabil och samarbetsinriktad ledare med förmågan att skapa enighet, samarbete och arbetsglädje i ditt team. Du har en naturlig fallenhet för att bygga goda relationer, lyssna och bemöta både medarbetare och vårdnadshavare på ett respektfullt och inkluderande sätt, samtidigt som du tydligt visar vägen framåt. Som ledare är du trygg, närvarande och ser värdet i att arbeta nära verksamheten för att främja framgång och utveckling.
Med en tydlig och strukturerad arbetsstil leder du dina medarbetare med fokus på organisation, gemenskap och delaktighet.
Tillsammans med dina medarbetare skapar du processer med tydlighet i vad, när och hur saker ska göras och du följer upp både verksamheten och medarbetarna mot tydliga mål.
Du har en pedagogisk utbildning och flera års erfarenhet som rektor eller biträdande rektor inom förskola, samt en genomförd rektorsutbildning.
Då förskolan har en friluftsprofil ser vi det som meriterande om du har en bakgrund inom, eller stort intresse för friluftsliv.
Norlandia Förskolor tillämpar 6 månaders provanställning.Så ansöker du
Är det dig vi söker?
Vi genomför intervjuer löpande så lämna in din ansökan redan idag då tillsättning kan ske innan annonseringen avslutas 2026 03 01
Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
Följ oss:www.linkedin.com/company/clockwork-skolbemanningwww.facebook.com/skolbemanning
Få förslag på tjänster som passar dig.www.pedagogjobb.nu Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17722". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB Kontakt
Jenny Löfgren jenny.lofgren@clwork.se Jobbnummer
9769631