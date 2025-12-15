Rektor Lilla Edets resursskola
Lilla Edets kommun / Pedagogchefsjobb / Lilla Edet Visa alla pedagogchefsjobb i Lilla Edet
2025-12-15
, Trollhättan
, Orust
, Stenungsund
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lilla Edets kommun i Lilla Edet
, Trollhättan
, Ale
eller i hela Sverige
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!Publiceringsdatum2025-12-15Beskrivning
Lilla Edets kommun har inlett arbetet med att skapa en resursskola för ett mindre antal elever med specifika och extraordinära behov av särskilt stöd.
Resursskolan kommer att ligga i kommunens centralort Lilla Edet, i nära anslutning till Fuxernaskolan.
Lilla Edets kommuns tjänstemannaorganisation består av en förvaltning, som är indelad i fyra sektorer. Som rektor i resursskolan arbetar du inom sektor bildning och leds av verksamhetschef skola, med tillhörighet i grundskolans ledningsgrupp tillsammans med grundskolornas övriga sex rektorer och elevhälsochef.Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som rektor i resursskola kommer att vara föränderligt, framför allt det första året. Inledningsvis är uppdraget att planera, förbereda och organisera inför skolans start. Under den perioden är det ditt huvudsakliga uppdrag att bygga en organisation, rekrytera medarbetare, utarbeta riktlinjer för verksamheten, förbereda lokaler och alla andra praktiska förutsättningar inför starten av den nya resursskolan. I rektorsuppdraget för resursskolan kommer du även att ansvara för och handlägga ansökningar och urval av elever till resursskolan.
När skolan väl startat hösten 2026 kommer uppdraget i huvudsak innefatta styrning och ledning av resursskolan i Lilla Edets kommun. Det innefattar ständigt utvecklingsarbete, med elevernas bästa för ögonen. Ledarskapet och chefsansvaret över medarbetarna i din verksamhet ska även det ha fokus på utveckling för elevernas bästa.
Ytterligare arbetsuppgifter och ansvarsområden kommer att finnas i tjänsten, t.ex. arbete med att handlägga kommungemensamma ärenden inför beslut, framför allt inför beslut om mottagande i resursskolan. När resursskolan är igång kommer uppdraget att vidgas till att omfatta fler ansvarsområden och arbetsuppgifter. Vilka uppdrag och uppgifter det blir kommer att beskrivas och förtydligas under hösten 2026.
Som rektor i Lilla Edet ska du aldrig uppleva dig som ensam i ditt uppdrag. Du ingår i ledningsgruppen för grundskoleverksamheten tillsammans med sex rektorskollegor och en elevhälsochef. Du kommer att ha nära kontakt med verksamhetschef. Som en del i ledningsgruppen är du en kraft som bidrar till att leda, stödja och utveckla skolornas verksamheter och hela grundskoleverksamheten i Lilla Edets kommun. Du värdesätter och bidrar till samverkan med övriga rektorer i ledningsgruppen och inom förvaltningen
Du kommer att ha arbetsmiljöansvar för barn och medarbetare på enheten och ekonomisk ansvar för ditt verksamhetsområdes budget. Kvalifikationer
Ett absolut krav är lärarexamen med inriktning förskola, fritidshem, grundskola eller anpassad grundskola samt minst 10 års erfarenhet av arbete i förskola/skola.
Erfarenhet från skolledningsuppdrag och särskilt rektorsuppdrag är meriterande. Ytterligare meriter är rektorsexamen från rektorsprogrammet, specialpedagogexamen och erfarenhet från arbete i resursskola eller i särskild undervisningsgrupp.
Vi söker sig som är positiv, tydlig och lyhörd. Du har ett tydligt specialpedagogiskt elevperspektiv. Vi förväntar oss att du är driftig och trygg i dig själv och äger mod och engagemang för pedagogiska visioner som driver verksamheten framåt. Resursskolans målgrupp ställer krav på stabilitet och trygghet hos dig som person och ledare. Du har omvittnat goda ledaregenskaper. Som person är du förtroendeingivande och relationsskapande och har ett tydligt elev- och lärandeperspektiv. Som ledare motiverar och inspirerar du dina medarbetare till att ta ansvar, delaktighet och att vilja utvecklas i sitt arbete.
Vi kommer att lägga stor vikt läggs vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Anställningsvillkor
Tillträde till tjänsten 4 maj. Överenskommelse om tidigare tillträdesdag är möjlig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/130". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets kommun
(org.nr 212000-1496) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Bildning, Grundskola Kontakt
Anders Nordgren 0520-659759 Jobbnummer
9645677