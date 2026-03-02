Rektor (interim) F-6 och anpassad grundskola
2026-03-02
Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren och trygg rektor som kan gå in som tillförordnad skolledare i en kommunal utbildningsverksamhet. Uppdraget avser en F-6 skola samt tillhörande anpassad grundskola, där du blir en viktig del av utbildningsförvaltningens ledningsorganisation och säkerställer kontinuitet under pågående rekrytering.
I rollen ingår fullt ansvar för personal, budget och verksamhet, med målet att bibehålla en stabil drift och samtidigt driva skolans fortsatta utveckling i nära samverkan med elever, vårdnadshavare och medarbetare.
ArbetsuppgifterVara tillförordnad rektor för F-6 skola och tillhörande anpassad grundskola
Leda, organisera och utveckla skolans verksamhet
Driva pedagogisk utveckling samt systematiskt kvalitetsarbete
Samverka med elevhälsans professioner och leda elevhälsoarbetet
Ansvara för personal, budget och verksamhet
Skapa en trygg och inspirerande skolmiljö
Samverka med elever, vårdnadshavare och personal
KravMinst tre års arbetslivserfarenhet av att vara rektor inom grundskola
Akademisk utbildning inom relevant område med pedagogisk bakgrund
Genomförd statlig rektorsutbildning
Goda kunskaper inom relevant lagstiftning, exempelvis skollagen
Erfarenhet och kompetens inom systematiskt kvalitetsarbete inom skolverksamhet
Erfarenhet av att ansvara för personal, budget och verksamhet
Erfarenhet av arbete i eller med kommunal förvaltning
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
