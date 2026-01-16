Rektor inom förskolan
2026-01-16
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Nu finns möjligheten att ta nästa steg i ditt ledarskap inom förskolan. Två rektorsuppdrag ska tillsättas till vår gemensamma rektorsgrupp, där du får vara med och göra verklig skillnad. Den ena tjänsten är en tillsvidareanställning och den andra är en tidsbegränsad anställning. Uppdraget riktar sig till dig som med engagemang, nyfikenhet och ett starkt intresse för förskolans uppdrag vill bidra med ditt ledarskap, dina erfarenheter och dina idéer i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Som rektor har du ett samlat ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Det innebär att du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten vid dina förskolor och säkerställer att utbildningen bedrivs i enlighet med skollag, läroplan och övriga styrdokument. Du har det yttersta ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar långsiktigt med uppföljning, analys och utveckling för att skapa goda förutsättningar för barns lärande och utveckling.
En central del av uppdraget är att engagera, motivera och skapa utvecklingsmöjligheter för både medarbetare och barn. Du utövar ett tydligt pedagogiskt ledarskap med barnens bästa i fokus och arbetar nära dina medarbetare för att tillsammans driva verksamhetsutveckling utifrån identifierade behov och gemensamma mål.
Inom förskolan ingår du i en sammansvetsad rektorsgrupp som har regelbundna möten tillsammans med verksamhetschef. Samarbetet präglas av kollegialt lärande och gemensamt ansvarstagande. Som stöd i ditt uppdrag har du tillgång till administrativa resurser samt stöd från specialpedagogisk kompetens, HR och ekonomi.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad förskollärare, alternativt har annan pedagogisk utbildning på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom förskolan och god kunskap om förskolans uppdrag, styrdokument och regelverk. Erfarenhet av ledande befattning inom förskola eller liknande verksamhet är meriterande. Det är även meriterande om du har genomfört eller påbörjat rektorsutbildningen, men inget krav, under förutsättning att du är positiv till att genomföra utbildningen under din anställning.
Du är en trygg och tydlig pedagogisk ledare med stort intresse för ledarskap och verksamhetsutveckling. Med våra värdeord öppenhet, engagemang och professionalitet som grund arbetar du mot gemensamma mål och bidrar till en utvecklande och hållbar förskoleverksamhet. Du är en förebild i ditt ledarskap, lyhörd för medarbetarnas perspektiv och har förmåga att ta tillvara på deras engagemang och drivkrafter. Samtidigt är du tydlig, vågar fatta beslut och sätta gränser när det behövs.
För att lyckas i rollen arbetar du strategiskt med fokus på måluppfyllelse, kvalitet och långsiktig utveckling. Du har god struktur i ditt arbete och kan hantera ett varierat uppdrag där flexibilitet, prestigelöshet och kreativitet är viktiga egenskaper. Rollen innebär många samarbetsytor vilket ställer höga krav på din kommunikativa förmåga, både muntligt och skriftligt, samt din förmåga att skapa förtroendefulla relationer med kollegor, medarbetare, barn och vårdnadshavare.
B-körkort och god datorvana är ett krav för tjänsten.
Intervjuer planeras att hållas den 2mars.
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
