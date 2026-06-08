Rektor i förskola
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2026-06-08
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Publiceringsdatum2026-06-08Beskrivning
Inom Trollhättans stads förskolor och skolor tar vi vårt uppdrag att skapa likvärdiga förutsättningar för barn och elever på stort allvar. Vi har mod att förändra och sedan oktober 2020 arbetar vi i ett viktigt utvecklings- och förändringsarbete, i syfte att öka likvärdigheten för barns och elevers kunskapsutveckling och lärandemiljö.
Rektor leder arbetet utifrån det statliga uppdraget i skollag och läroplan, samt stadens kommunala mål och riktlinjer. Rektor ansvarar för verksamhetens kvalitet, budget, personal och arbetsmiljö. Arbetet sker i nära samverkan med skyddsombud och fackliga företrädare.
Förskolans rektorer arbetar i ett teamledarskap, vilket innebär att 2-3 rektorer arbetar nära varandra i syfte att utveckla ett hållbart ledarskap och en stark förskoleorganisation.
Inom staden finns stöd, så att rektor kan fokusera på pedagogiskt ledarskap och måluppfyllelse. Funktioner, så som barnhälsopersonal (kuratorer, specialpedagoger och psykolog), ekonomistöd, skoljurist, handläggare och vaktmästare finns inom Utbildningsförvaltningen, medan HR-stöd, lokalvård och måltidshantering sker via andra förvaltningar i staden.
Du ingår i förskolans rektorsgrupp som leds av två verksamhetschefer. Syftet med gruppen är att tillsammans utveckla och skapa förutsättningar för alla stadens förskolor, arbeta för likvärdighet och stärkt kvalitet.
Vi erbjuder ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du tillsammans med oss får vara med och forma framtidens förskola. Vi är måna om att du mår bra och erbjuder därmed flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt andra förmånliga erbjudanden via vår personalförening. Som chef i Trollhättans stad erbjuds du olika kompetenshöjande insatser i form av chefsutbildningar, mentorskap och chefsforum.
Om verksamheten
Utbildningsförvaltningens arbete präglas av ett systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar all verksamhet genom hela styrkedjan. Huvudfokus i rektorernas uppdrag är att tillsammans med barnhälsans professioner och nyckelpersoner, med ett tydligt, tillitsbaserat och distribuerat ledarskap, leda medarbetarna i detta arbete. Som rektor förväntas du bedriva ett nära och strategiskt ledarskap i syfte att bidra till en organisation som genom analys och professionalitet står i ständig utveckling utifrån uppsatta mål och verksamhetens behov.Kvalifikationer
Du som söker ska:
Ha högskoleutbildning med pedagogisk inriktning, gärna kombinerat med rektorsutbildning.
Ha tidigare erfarenhet av att leda pedagogiskt arbete, med fördel som chef/rektor.
Ha ett vetenskapligt förhållningssätt och god kunskap om aktuell och relevant forskning kring framgångsrik skolutveckling.
Ha kunskap och erfarenhet om hur man leder en verksamhet i en förändrings- och utvecklingsprocess så att alla involveras.
God analytisk och kommunikativ förmåga.
Behärska det svenska språket väl, både i tal och skrift.
Arbeta systematiskt, strategiskt och kvalitetsinriktat för att driva skolutveckling framåt.
Ha ett processinriktat ledarskap där du involverar dina medarbetare till att aktivt delta i det systematiska kvalitetsarbetet och i skolans förbättringsarbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en tydlig och lyhörd ledare som vågar visa vägen framåt och att du är väl insatt i hur arbetet i en politiskt styrd organisation fungerar. Ditt fokus ligger på omsorg, lärande och utveckling mot utbildningens mål men också medarbetarnas och verksamhetens utveckling. Du behåller lugnet och har förmågan att prioritera i komplexa situationer eller när förutsättningarna förändras. Vi värdesätter din goda förmåga att arbeta både självständigt och i team vilket förutsätter trygghet, flexibilitet och prestigelöshet. Stor vikt kommer att läggas vid relevant erfarenhet och personlig lämplighet.
Om detta stämmer in på dig och du blir nyfiken så vill vi gärna träffa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsinformation
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Intervjuer med sökande planeras till v. 32-33. Tillsättning sker utifrån att erforderliga beslut fattas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Verksamhetschef
Camilla Voldberg 0520-496575 Jobbnummer
9953627