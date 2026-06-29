Rektor grundskolan F-3 och fritids
Robertsfors kommun / Pedagogchefsjobb / Robertsfors Visa alla pedagogchefsjobb i Robertsfors
2026-06-29
, Umeå
, Vindeln
, Vännäs
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Robertsfors kommun i Robertsfors
Vill du leda en skola där kvalitet, rättssäkerhet och goda relationer går hand i hand?
Barn- och utbildningsverksamheten i Robertsfors kommun befinner sig i ett aktivt utvecklingsarbete. Vi utvecklar våra arbetssätt, stärker vårt systematiska kvalitetsarbete och bygger ett hållbart ledarskap med fokus på långsiktig kvalitet.
Vårt arbete vilar på tre vägledande principer: rättssäkerhet, likabehandling och ett opersonbundet arbetssätt. För oss innebär det att beslut fattas utifrån lagstiftning, styrdokument och professionella bedömningar, att människor bemöts med respekt och likvärdighet och att verksamheten bygger på tydliga strukturer som håller över tid.
Vi tror också på ett nära ledarskap. Därför har Robertsfors kommun ett politiskt beslutat riktmärke för antal medarbetare per chef, vilket skapar goda förutsättningar för ett närvarande och hållbart ledarskap.
Nu söker vi en rektor som vill leda Jenningsskolan F–3 och Åkullsjöns skola F–3 med tillhörande fritidshem.
Ditt uppdrag
Som rektor har du det samlade ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö, ekonomi och pedagogisk utveckling. Du leder verksamheten utifrån skollagen, läroplanen och kommunens mål och ansvarar för att skapa en trygg, likvärdig och utvecklande skolmiljö för elever och medarbetare.
Du ingår i barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och bidrar aktivt till utvecklingen av hela förvaltningen.
I uppdraget ingår bland annat att:
leda och utveckla den pedagogiska verksamheten
säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete
ansvara för en rättssäker myndighetsutövning
skapa goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling och en god arbetsmiljö
ansvara för verksamhetens ekonomi och resursanvändning
samverka med elever, vårdnadshavare, elevhälsa, fackliga organisationer och andra samarbetspartners.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
pedagogisk högskoleutbildning
erfarenhet av arbete inom skolans verksamhet
erfarenhet av chefs- eller kvalificerat ledaruppdrag med personal-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar
god kunskap om skolans styrdokument och uppdrag
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har
erfarenhet som rektor eller biträdande rektor
genomförd eller påbörjad statlig rektorsutbildning
erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete
erfarenhet av elevhälsoarbete
erfarenhet av förändringsledning
erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Är det här du?
Vi söker en trygg ledare med personlig mognad och gott omdöme. Du inger förtroende genom att vara tydlig, lyhörd och konsekvent. Du har förmågan att fatta välgrundade beslut även när frågorna är komplexa och olika perspektiv behöver vägas samman.
Du leder med både värme och tydlighet. Du bygger relationer genom närvaro, respekt och nyfikenhet samtidigt som du skapar struktur, håller riktning och följer upp fattade beslut. Du kan hantera svåra samtal på ett professionellt sätt och möter människor med respekt även när ni inte tycker lika.
Du uppskattar ordning och struktur och ser värdet av gemensamma arbetssätt. För dig är tydliga processer inte ett hinder för utveckling – de är en förutsättning för kvalitet, rättssäkerhet och likvärdighet.
Du har en god analytisk förmåga och kan omsätta styrdokument, resultat och underlag till kloka beslut och konkret verksamhetsutveckling. Samtidigt har du ett prestigelöst förhållningssätt och bidrar aktivt till ett gott samarbete både inom den egna verksamheten och i kommunens gemensamma ledningsarbete.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av ett nära och samverkande ledarlag där rektorer, skolchef och centrala stödfunktioner arbetar tillsammans för att utveckla utbildningen i Robertsfors kommun.
Vi vet att ett gott ledarskap kräver rätt förutsättningar. Därför arbetar vi aktivt med tydliga uppdrag, nära samarbete och kvalificerat stöd inom bland annat HR, ekonomi, elevhälsa och verksamhetsutveckling. Vår ambition är att du ska kunna fokusera på ditt viktigaste uppdrag – att leda skolans utveckling och skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.
Hos oss får du möjlighet att leda en verksamhet där du har ett stort eget ansvar men aldrig står ensam.
Som anställd i Robertsfors kommun erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att simma kostnadsfritt på kommunens badhus en gång per vecka.
Anställning
Tillsvidareanställning på heltid.
Lönespann
Lön: 53 400–60 000 kronor per månad.
Slutlig lön fastställs utifrån utbildning, erfarenhet och den samlade bedömningen av din kompetens.
Om din ansökan
Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? Läs mer här.
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.
Robertsfors kommun har valt att ta bort personligt brev och CV i ansökan till våra lediga tjänster. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering.Publiceringsdatum2026-06-29Övrig information
Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robertsfors Kommun
(org.nr 212000-2551), http://www.robertsfors.se/
Storgatan 13 (visa karta
)
915 31 ROBERTSFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn och Utbildning Robertsfors kommun 2120002551 Kontakt
AnnaMaria Nilsson anni@robertsfors.se 0934-14171 Jobbnummer
9983936