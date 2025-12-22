Rektor Floby/Odensberg
2025-12-22
Falköpings grundskolor är mitt i en organisatorisk förändring i samband med att ett reviderat skolorganisationsbeslut vilket ger förutsättningar till utvecklingsarbete.
Du som kommunal rektor kommer bli delaktig i ett spännande förändringsarbete!
Vad kan vi erbjuda dig?
I en av våra tätorter finns rektorsområdet Floby/Odensberg, med en F-6 skola i Odensberg och en F-9 skola i Floby som ingående skolenheter. Vi söker nu en rektor till rektorsområdet. Du som rektor kommer ha den övergripande rollen och ansvaret i rektorsområdet. Du kommer, tillsammans med bitr. rektorer och personalen, driva och utveckla skolan mot framtiden. Skolorna är organiserade som ett rektorsområde med skolenheterna Odensbergskolan F-6 och Flobyskolan F-9 där samverkan och samarbete mellan skolorna samt gemensamt utvecklingsarbete finns. Ett pågående utvecklingsarbete är elevhälsans arbete där nuvarande skolledning tillsammans med elevhälsans personal bygger strukturer och inre organisation för att stärka Elevhälsans roll i skolans inre arbete. Skolorna är också en del av det gemensamma utvecklingsarbetet som sker i hela grundskolan i Falköping. Som rektor Floby/Odensberg har du stor möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten mot framtiden tillsammans med kollegor.
Flobyskolan en F-9 skola med tillhörande fritidshem med ca 320 elever och har sin verksamhet i byggnader i Floby tätort. Odensbergskolan är den mindre F_6 skolan med fritidshem med ca 140 elever i samhället Odenberg, ca 10 min med bil från Floby. Skolorna har starka lärararbetslag kring de olika stadierna på respektive skola.
I dag har skolan ett rektorsteam med en tf rektor och en biträdande rektor där ansvaret för olika delar fördelas genom delegation. Som ny rektor kommer du att bilda ledningsteam med bitr rektor. Ni tillsammans formar riktning för arbetet i rektorsområdet.
Som rektor har du det övergripande ansvaret för din skolenhet. Du arbetar tillsammans med bitr. rektor och ni ansvarar tillsammans för helheten.
Du planerar, genomför, analyserar och utvärderar verksamheten tillsammans med personalen på skolan i det systematiska kvalitetsarbetet.
Du ska vara drivande och leda dessa processer som bidrar till utveckling av verksamheten mot en framtida skola. I ditt uppdrag som rektor ingår skolutveckling, personalansvar, ekonomiansvar, elevhälsoarbete, rekrytering, uppföljning av resultat, utvärdering och analys av det systematiska kvalitetsarbetet, lokaler, arbetsmiljö, medarbetarsamtal med mera.
Du ingår i en rektorsgrupp för grundskolan som leds av verksamhetschefer där du regelbundet träffar kommunens övriga skolledare och rektorer . Inom förvaltningen finns olika stödfunktioner att tillgå i din roll som rektor
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är en erfaren pedagogisk ledare med tydlig förankring i skolans uppdrag och dokumenterad förmåga att driva utveckling. Kanske är du, tillsammans med din kollega, redo att ta plats i en satsning på våra skolor i Falköping?
För rollen vill vi att du har:
- pedagogisk högskoleutbildning
- påbörjad eller genomförd rektorsutbildning, eller annan relevant ledarutbildning
- erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och verksamhetsutveckling
Som person är du mål- och resultatinriktad, stabil, uthållig och kommunikativ. Du bygger förtroendefulla relationer, har god analysförmåga och kan leda både vardag och förändring med tydlighet och lugn. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Upplysningar
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2025-12-22Övrig information
