Rektor Fågelås och Korsberga
Hjo kommun, Barn- och utbildning / Pedagogchefsjobb / Hjo Visa alla pedagogchefsjobb i Hjo
2025-08-27
, Tibro
, Haninge
, Tidaholm
, Ödeshög
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hjo kommun, Barn- och utbildning i Hjo
Vill du leda två välfungerande landsbygdsskolor med stabil inflyttning där eleverna är i centrum och skolans roll som knutpunkt i bygden är självklar? Då är detta uppdrag för dig.
Hjo kommun söker nu en engagerad och relationsskapande rektor till våra ytterskolor - Fågelås skola och Korsberga skola, båda förskoleklass till och med årskurs 6. Här får du arbeta i en miljö där natur, gemenskap och kvalitet bildar grunden för en stark och inkluderande skolverksamhet.
Om skolorna
Fågelås och Korsberga skolor är små, trygga och familjära - här känner vi varandra och vi arbetar aktivt med tvärgrupper och kamratgrupper för att stärka vi-känslan över årskurserna. Skolorna har tillsammans omkring 160 elever och är centrala mötesplatser för bygderna de ligger i.
Närheten till naturen ger oss fantastiska möjligheter till undervisning och aktiviteter utomhus, vilket både berikar skoldagen och bidrar till elevernas välmående. Tillsammans med våra två aktiva föräldraföreningar arbetar vi för att skapa de allra bästa förutsättningarna för elevernas utveckling - både i klassrummet och på fritids.
Vår personal är engagerad och har hög lärarbehörighet. Det kollegiala lärandet sker bland annat genom lärsamtal, vilket främjar reflektion, utveckling och en stark gemenskap i arbetslaget. Korta beslutsvägar ger dig som rektor möjligheten att vara nära både elever, vårdnadshavare och personal - och att göra verklig skillnad!
Vi har ett nära samarbete mellan skola, fritidshem och förskola, vilket ger en röd tråd i barnens utbildningsresa. Fågelås skola har fått fina resultat i en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen, vilket har lett till konkreta utvecklingsarbeten som fortsätter att driva våra verksamheter framåt.
Ditt uppdrag
Som rektor för Fågelås och Korsberga skolor har du ett övergripande ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du är en pedagogisk ledare som inspirerar, stöttar och driver skolorna mot ännu högre kvalitet. Du leder utvecklingen i linje med skollag och läroplan och är en del av Barn- och utbildnings ledningsgrupp.
Du arbetar nära skolchef, övriga rektorer, elevhälsochef och stödfunktioner som ekonom, administratör och verksamhetsutvecklare. Hos oss får du ett starkt sammanhang med kollegor som värdesätter likvärdighet, samverkan och elevens bästa.
Som rektor, blir du en av våra ledare i Hjo kommun. För att lyckas som ledare hos oss, ser vi att du är ett föredöme och representant för kommunen, vilket du visar genom engagemang och entusiasm. Du är ansvarig för att förmedla tydliga förväntningar och ge förutsättningar för delaktighet. Du ser hur kontinuerlig närvaro genom feedback, stöd och utvecklingsmöjligheter, lyfter dina medarbetare och skapar en trygg organisation. Du är tydlig i din kommunikation och arbetar för att skapa en tillitsfull verksamhet i enlighet med Hjo kommuns värdegrund och ledarmodell - Hjo kommun (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/att-soka-jobb-hos-oss/hjo-kommuns-vardegrund/)
Vår strävan är att bygga hög kvalitet för skolan och att våra elever når så goda resultat som möjligt utifrån sina respektive individuella förutsättningar.
Kvalifikationer
Vi förväntar oss att du har pedagogisk högskoleutbildning, dokumenterad pedagogisk insikt och god erfarenhet från arbete inom skola. Du har kunskap om styrdokument så som läroplan, skollag och avtal kring verksamhets- och personalfrågor. Du kan vidare arbeta strukturerat, strategiskt och långsiktigt för att driva verksamheten framåt. För att lyckas i den här rollen ser vi att du har goda ledaregenskaper och det är meriterande med erfarenhet från någon typ av ledaruppdrag inom skola. Erfarenhet som rektor eller biträdande rektor med rektorsutbildning är meriterande. I detta fall söker vi dig som ser glädjen i att arbeta på landsbygden och värna skolans tillgänglighet därför har vi krav på B-körkort och möjlighet att ta sig mellan skolorna. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Att arbeta i Hjo kommun är att spela en viktig roll i framtidens samhälle.
Välkommen att leda tillsammans med oss!
Övrigt
Vi tar gärna emot samtal från kandidater, men undanber oss övrig form av kontakt avseendes marknadsföring eller rekryteringsstöd kopplat till denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hjo kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
I samband med rekryteringen görs personlighetstest via Jobmatch. Aktuella kandidater ombes genomföra dessa inför intervjutillfälle. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273769". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjo kommun
(org.nr 212000-1728) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hjo kommun, Barn- och utbildning Kontakt
Skolchef
Mari-Louise Brage 0503-35181 Jobbnummer
9477542