Rektor, Berga förskola - Kristianstads kommun - Pedagogchefsjobb i Kristianstad

Kristianstads kommun / Pedagogchefsjobb / Kristianstad2021-07-08Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.Vi söker rektor till Berga förskola.Du tar över en väl fungerande organisation och rektorerna i förskolan har ett nära samarbete i skolområde Norra. Vår ledningsgrupp, som består av administrativa chefer, rektorer i förskola, grundskola och grundsärskola, är en grupp där vi hämtar kraft och får stöd.Skolområde Norra präglas av öppenhet, engagemang och utveckling med fokus på eleven. Vi har en väl utvecklad grundsärskola. För att utmana oss själva och utveckla eleven så långt som möjligt arbetar vi aktivt med skolutveckling.Välkommen med din ansökan!2021-07-08Som rektor hos oss leder du verksamheten utifrån nationella och lokala styrdokument genom att om sätta dessa till lokala mål och verksamhetens förutsättningar. Du planerar, utvecklar och leder det pedagogiska arbetet genom ett systematiskt kvalitetsarbete och du kommer att ha personalansvar för 26 medarbetare. Samverkan med vårdnadshavare och med aktörer utanför förskolan ingår som en naturlig del i ditt arbete.Att vara chef i Kristianstads kommun innebär att ansvara för och utveckla verksamhet, medarbetare och ekonomi. Våra chefer ska jobba med helhetssyn, vara utvecklingsinriktade och kommunikativa med fokus på mål och resultat. Med medborgaren i fokus leder, motiverar och utvecklar du dina medarbetare för att tillsammans skapa mervärde för Kristianstads kommun. Som chef i Kristianstads kommun erbjuds du ledarutveckling, ledarstöd och strukturerad uppföljning av ditt chefsuppdrag.Vi söker dig som har förmåga att engagera, stimulera och stärka medarbetare till goda prestationer och resultat som också har förmåga att skapa goda relationer. För att lyckas i rollen behöver du kunna ge feedback och skapa kvalitativ kommunikation. Givetvis kan du sätta mål och nå resultat men har också en analytisk förmåga med långsiktigt- och helhetsperspektiv. Du har förmåga att skapa relationer såväl internt som externt som karakteriseras av professionalitet, respekt och förtroende.Du som söker har kandidatexamen om minst 180hp/120p från universitet eller högskola samt pedagogisk insikt som du förvärvat genom utbildning och erfarenhet. Har du genomgått ett ledarutvecklingsprogram för chefer eller blivande chefer alternativt rektorsprogrammet är det meriterande. Vi vill att du har dokumenterad arbetslivserfarenhet från pedagogisk verksamhet och kunskaper om de nationella målen och skolans roll i samhället.Väl vitsordad chefserfarenhet är meriterande liksom erfarenhet av det statliga styrsystemet för skolan. Det är en fördel om du tidigare har arbetat i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet av arbetsmiljöarbete och samverkan med fackliga organisationer är meriterande.När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.ÖVRIGTBarn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/. Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-15Kristianstads kommun5853279