Rektor Asmundtorps skola

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är rätt person att anta utmaningen som rektor för Asmundtorps skola. Som rektor kommer du att leda den pedagogiska verksamheten och driva ett systematiskt kvalitetsarbete som ökar likvärdighet och undervisningskvalitet. Du säkerställer att både personal och elever får rätt förutsättningar för att nå sin fulla potential. Du kommer även att vara en del av rektorsgruppen, med möjlighet att bidra till utvecklingen av Landskrona stads alla skolor.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
* Ha det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten
* Driva långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete med tydligt kunskapsfokus
* Leda personalen mot gemensamma mål för ökad likvärdighet
* Ansvara för elevhälsa, personal, ekonomi och arbetsmiljö
* Samverka med vårdnadshavare, socialtjänst, polis och det lokala närings- och föreningslivet
* Bidra i rektorsgruppen och till utvecklingen av alla skolor i Landskrona stad
Asmundtorps skola har ca 450 elever fördelade från förskoleklass - årskurs 9. Vi har naturen nära som skapar förutsättningar för lärande och lek i olika miljöer. På skolan arbetar pedagogerna i nära samarbete med eleven. Skolan är organiserad i arbetslag där elevens behov utgör grunden i undervisningen. Kreativitet och ansvarstagande är viktiga ledord för oss.Kvalifikationer
Som person är du strukturerad och har en god förmåga att skapa förtroende hos både personal, elever och vårdnadshavare. Du är lösningsorienterad och tar initiativ för att driva skolans utveckling framåt. Du är resultatorienterad, skicklig i att leda systematiskt förbättringsarbete och prioriterar elevernas kunskasputveckling. Med ditt engagemang inspirerar du dina medarbetare, skapar en positiv arbetsmiljö och säkerställer att både elever och personal når sin fulla potential. Asmundtorps skola har inlett processen att ansöka om att sätta betyg från årskurs 4. Detta är en spännande process som du förväntas fullfölja i rollen. Utbildning på vetenskaplig grund är en självklarhet.
Du har:
* Relevant högskoleutbildning
* Erfarenhet av skolledarskap
Vi ser gärna att du har:
* Slutförd eller påbörjad rektorsutbildning
* Erfarenhet av förändringsledning
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Anställningsintervjuer kommer att äga rum 25 och 26 mars, slutintervjuer kommer att äga rum 30 mars.
