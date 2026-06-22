Rektor anpassad grundskola åk 1-9
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Mark Visa alla pedagogchefsjobb i Mark
2026-06-22
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Mark
, Mölndal
eller i hela Sverige
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop – för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa – både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Nu söker vi en ledare som drivs av att arbeta nära tillsammans med både barn och vuxna och har ödmjukhet inför samt en stark vilja av att driva påbörjat utvecklingsarbete. Vi söker dig som vill ansvara för anpassad grundskola åk 1-9 i Marks kommun. Verksamheten är fördelad så att anpassad grundskola åk 1-6 samt tillhörande fritidsverksamheten bedrivs på Stommenskolan och anpassad grundskola åk 7-9 bedrivs på Lyckeskolan.
Du samverkar även med övriga rektorer i team samt deltar i arbetet som genomförs i kommunens rektorsgrupp, ett forum för ledning och erfarenhetsutbyte. I uppdraget har du centralt stöd i frågor som rör elevhälsa, HR, ekonomi, digitalisering, lokaler, kvalitets- och utvecklingsarbete, analys samt juridiska frågor.
Som rektor:
• har du verksamhets-, personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar.
• ansvarar du för att innehåll, utveckling och resultat följer nationella och lokala mål- och styrdokument.
• skapar du förutsättningar för lärande.
• ansvarar du för att organisationen möjliggör ett elevhälsoarbete inklusive samarbete i syfte att skapa en tillgänglig lärmiljö för varje elev.
• leder du lärarnas och elevhälsans kollegiala samarbete i det systematiska kvalitetsarbetet.
• förväntas du analysera sambanden mellan metoder, elevernas lärande och skolans resultat .
• utifrån demokrati- och värdegrundsuppdraget verkar du för att utforma en verksamhet där tillitsfulla relationer skapas med medarbetare, elever och vårdnadshavare.
• verkar du för en god samverkan.
Under 2027 kommer en genomlysning av organisationen för anpassad grundskola att genomföras. Som rektor kommer du att vara en viktig del i detta utvecklingsarbete och bidra med analys, erfarenheter och strategiska perspektiv för att säkerställa en verksamhet som möter elevernas behov och framtida krav. Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning. Det är meriterande med statlig rektorsutbildning och flerårig skolledarerfarenhet. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och regelverk.
Du är trygg i ditt ledarskap som utmärks av engagemang, tydlighet, närvaro och din förmåga att skickliggöra dina medarbetare.
Du är van att arbeta i en målstyrd verksamhet med systematiskt kvalitetsarbete och utveckling i fokus. Du är analytisk och löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna.
Du är stabil och kan visa självständighet i beslut samt ta ansvar i det dagliga arbetet.
Du har god samarbetsförmåga och i kommunikation med medarbetare och elever tillvaratar du engagemang och idéer samt skapar delaktighet.
Du delar skolans värdegrund där inkludering, jämställdhet, och mångfaldsperspektiv är naturliga delar.
Datum för de första intervjuerna är 9 juli. Slutintervjuer äger rum 16 juli.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-01 Eller enligt överenskommelse.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete-och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Vi har också bra kommunikationer mellan ex Göteborg, Borås, Varberg och det är lätt att parkera om du kör bil.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks Kommun
(org.nr 212000-1504)
Marks kommun (visa karta
)
511 57 KINNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Nås via kommunens Kontaktcenter
Fackliga representanter 0320-217000 Jobbnummer
9972661