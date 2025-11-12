Rektor
2025-11-12
En dynamisk, innovativ och framtidsinriktad idéburen gymnasieskola söker en ny rektor. Kopparlundsgymnasiet har Västerås Entreprenörsgymnasium som huvudman och är inte vinstdrivande, vilket gör att överskottet går tillbaka till skolan och eleverna.
Kopparlundsgymnasiet arbetar ämnesintegrerat och ofta praktiskt med verklighetsnära teman som rör aktuella händelser i samhället. KG-andan är ett begrepp på skolan och står för omtanke och trygghet.
Vi söker dig som har:
• Dokumenterad ledar- och chefserfarenheter från gymnasieskola
• Relevant högskole- och pedagogisk utbildning
• Mycket god förståelse för läraryrket och det didaktiska och pedagogiska arbetet
• Erfarenhet av att arbeta proaktivt med elevhälsa
• Dokumenterad erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete
• Erfarenhet av budgetarbete med fokus på ekonomi i balans
• Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete inom gymnasiet
• Påbörjad/slutförd statlig rektorsutbildning
Du står för ett modernt ledarskap där visioner och mål är en grundfaktor för framgång, i samspel med en kommunikativ förmåga. Du är tydlig, trygg och modig i din ledarstil. Du förstår vikten av att möta kloka förslag från medarbetare. Du har förmågan att se möjliga långsiktiga perspektiv och konsekvent bedriva ett förändringsarbete. Du är lösningsfokuserad och kan hantera konflikter. Du är kunnig i omvärldsfrågor, inte minst inom utbildningssektorn. Du är en god nätverksbyggare.
Som rektor leder du skolledningen och har det övergripande ansvaret för skolans pedagogiska utveckling, resultat och arbetsmiljö. Du har även personalansvar för cirka 30 medarbetare och tillsammans med din personal arbetar du nära skolans 180 elever, vårdnadshavare och externa aktörer för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö.
Vi undanber kontakt som avser marknadsföring eller rekryteringshjälp.
Ansökan ska vara inne senast 9/1 och skickas till:
Eva-Marie Rasmussoneva-marie.rasmusson@abf.se
Vi arbetar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Information om tjänsten:
Susanna Hodin, rektorsusanna.hodin@kgy.se
070-146 50 48
Jessica Park, personalrepresentantjessica.park@kgy.se
070-441 11 62 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: eva-marie.rasmusson@abf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rektor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Entreprenörsgymnasium
Sintervägen 6-8 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Kopparlundsgymnasiet Kontakt
Personalrepresentant
Jessica Park jessica.park@kgy.se 070-441 11 62 Jobbnummer
9602234