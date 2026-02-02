Rekryteringsutbildning inom livsmedelsindustrin
Atria Sverige AB/Lagerbergs / Slaktarjobb / Sölvesborg Visa alla slaktarjobb i Sölvesborg
2026-02-02
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Atria Sverige AB/Lagerbergs i Sölvesborg
Atria i Sölvesborg söker dig som vill utbilda dig och arbeta inom livsmedelsindustrin.
Nu erbjuder Atria, i samarbete med Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnaren Astar, en rekryteringsutbildning som pågår i 12 veckor med planerad start 16 mars och den avslutas 5 juni. Utbildningen förbereder för arbete och anställning på samtliga avdelningar på Atria, det vill säga avdelningen för slakt och rens, paketering och styckning.
Teoretiska och praktiska moment varvas under utbildningen. Du kommer att studera ämnen som bland annat livsmedelshygien, livsmedelskunskap, ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet hos utbildningsanordnaren Astar i lokaler i Kristianstad. Det arbetsplatsförlagda lärande är på Atrias produktionsanläggning i Norje som ligger utanför Sölvesborg.
Efter avslutad och godkänd utbildning erbjuds du inledningsvis en visstidsanställning 8 juni tom 31 augusti 2026 med möjlighet till förlängning.
Du kommer arbeta i en industriell miljö, vid en löpande linje och med vissa repetitiva moment. Att arbeta med slakt, rens och styckning passar inte alla. Tycker du att det är obehagligt att närvara vid avlivning eller är känslig för att se blod, då är detta inte ett arbete för dig.
Rekryteringsutbildningen är på heltid och vänder sig till dig som:
• är helt arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen
• kan prata och förstå svenska i arbetssituationer och i vardagen. Detta är ett absolut krav pga säkerheten för dig och dina kollegor
• har körkort och tillgång till bil för att ta dig till arbetsplatsen. Allmänna kommunikationer passar inte med arbetstiderna.
• kan arbeta skift följande arbetstider:
Slakt och rens, 04.24-13.00 ena veckan samt 12.54-21.30 andra veckan.
Styckning: 2-skift kl: 06:30-15:06 ena veckan och kl: 15:00 - 23:36 andra veckan
Packning: 2-skift, kl: 06.00 - 14.36 ena veckan och kl: 14.30 - 23.06 andra veckan
Arbetet utförs i huvudsak på 2-skift men start- och sluttider kan variera beroende på verksamhetens behov.
Information om ansökan:
Går du vidare kommer du att bjudas in till ett första informationsmöte med kortare individuella intervjuer onsdag vecka 8 och nästa steg i processen blir ytterligare en intervju med arbetsgivaren vecka 9.
Atrias sju fabriker är utspridda från Norje utanför Sölvesborg i söder till Sköllersta i norr. Där produceras inspirerande och smakrik mat under varumärken som Lönneberga, Sibylla, Lithells, Arbogapastej, Gooh och Ridderheims. Varaktighet, arbetstid, etc.
Visstidsanställning 8 juni tom 31 augusti 2026 med möjlighet till förlängning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: arbetsgivarekristianstad@arbetsformedlingen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atria Sverige AB/Lagerbergs
(org.nr 556057-9624)
Furumovägen 110 (visa karta
)
294 76 SÖLVESBORG Jobbnummer
9716789